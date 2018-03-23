عالم على الماء – ذكريات من رحلة الى أهوار العراق في متحف البحر المتوسّط

خبر جديد، 20 آذار/مارس 2018

تمنيت هذا المساء من أعماق قلبي أن تكوني معي حقاً

لتشاهدي ما أرى. وصلت الى الجبايش ويالها من جميلة أخّاذة!

أكواخ من القصب ولا شيء غيره، وجاموس الماء والمشاحيف.

ولكن مع ذلك فالتغيّير يسير في هيئة بعض البيوت المبنية من الآجر والمزّودة بالكهرباء.

المشهد الطبيعي أرض مستوية يغمرها الماء

في كلّ مكان حيث الأكواخ (الصرائف)

تنتشر على شكل جُزر صغيرة في الماء (جبايش).

أغاني الطيور تخترق الصمت.

وربما أيضاً أصوات حيوانات أخرى.

وأظنّ أنها قد تكون مثلاً الضفادع والعلاجيم.

ولكنّ من الصعب على شخص متخصص بالاقتصاد، مثلي، تفريق الأصوات عن بعضها البعض.

منطقة الأهوار الواسعة في جنوب العراق أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) كموقع للتراث العالمي. في فترة ما بين ثمانينات القرن الماضي والعقد الأول من قرننا الحالي كانت هذه الطبيعة المتفرّدة على وشك الاندثار. في الصالات الداخلية لمتحف البحر المتوسط تُعرَضُ مجموعة من الصور الجميلة التي التقطها بيتر مونسون، إثناء رحلته الى هذه المنطقة 1978. اغتنم الفرصة لمعايشة مناطق الأهوار كما كانت ذات يوم.

حاملاً حقيبة الظهر، وآلة تصوير ولفافتين من أفلام التصوير، قضى ثلاثة أيام كاملة في أهوار جنوب العراق في ربيع عام 1978. وكان الشابّ بيتر يحلم بهذه الزيارة منذ أن قرأ كتاب عرب الأهوار للمؤلف ويلفريد ثيسيجر.

تُعرض الآن مجموعة مُختارة من صور مونسون الفوتوغرافية في متحف البحر المتوسط.

مرحباً بكم في افتتاح المعرض!

الوقت: السبت 24 آذار/مارس، الساعة 14.00 الى 16.00

المكان: متحف البحر المتوسط Fredsgatan 2، ستوكهولم

السعر: الدخول مجاناً

سيكون بيتر مونسون وإيفا ميردال الباحثة الأقدم في متاحف ثقافات العالم، موجودان لتقديم شرح ومعلومات عن المعرض. تعكس الصور فترة محددّة في الماضي – لكن المعرض يُظهر أيضاً موقع التراث العالمي الجديد ضمن منظور زمنيّ بعيد الأمد.

وعن رحلة من الأمل الى القلق والهروب، واعتماد المنطقة بشكل كامل على توّفر موارد المياه.

عالمة الآثار والباحثة إيفا ميردال تتحدث عن الثقة الجديدة بالمستقبل في منطقة الأهوار وقتئذ – ولكن أيضاً عن التجفيف والتهديد. الى جانب هذا سنتعلم بواسطة نشرة صوتية في المتحف كيف تصبح أقدم المدن في العالم تراثاً عالمياً.

يُقام المعرض في متحف البحر المتوسط بتاريخ 24 آذار/مارس 2018 – 13 كانون الثاني/يناير 2019.

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