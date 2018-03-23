عبد الرزاق بدلا عن عمر في قيادة شرطة كركوك

اعلنت مديرية شرطة كركوك، اليوم الخميس، عن اعفاء قائدها اللواء خطاب عمر وتعيين العميد علي كمال عبد الرزاق بدلا عنه.

وجاء في بيان مقتضب للمديرية ان عميد الشرطة علي كمال عبد الرزاق تسلم صباح هذا اليوم الخميس منصب قائد شرطة محافظة كركوك والمنشآت.

واوضح البيان انه تم في مقر مديرية شرطة محافظة كركوك دور الاستلام والتسليم بين عميد الشرطة (خطاب عمر عارف) قائد الشرطة السابق وعميد الشرطة(علي كمال عبد الرزاق) قائد شرطة محافظة كركوك حالياً‎.

وبحسب معلومات فان العميد علي كمال عبد الرزاق هو من القومية الكوردية ومن اهالي مدينة خانقين في محافظة ديالى.

يذكر ان تغييرات عديدة حصلت في المناصب الحكومية والادارية في محافظة كركوك بعد خضوعها لسلطة الحكومة العراقية في 16 تشرين الاول من العام الماضي 2017 بتسهيل جناح من قيادات حزب كوردستاني ذي نفوذ في المحافظة ادت الى دخول قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي والشرطة الاتحادية من دون اية مقاومة من جانب قوات البيشمركة في المنطقة.