كتاب التُّرَاثُ فِي أَنَاشِيدِ الْمَوَاسِمِ من إعداد آمال عوّاد رضوان

رام الله – الجليل- الوسط اليوم:

أعلنت دار الوسط اليوم للإعلام والنّشر في رام الله عن إصدارها كتاب “التُّرَاثُ فِي أَنَاشِيدِ الْمَوَاسِمِ، من إعداد الشّاعرة الأديبة الفلسطينيّة آمال عوّاد رضوان، بالتّعاون مع النّادي النّسائيّ الأرثوذكسيّ عبلّين، وبدَعْمٍ مِنْ جمعيّة صوفيّا في الجليل الفلسطينيّ.

كتاب “التُّرَاثُ فِي أَنَاشِيدِ الْمَوَاسِمِ” من القطع المتوسّط جاء في 72 صفحة، من تصميم المصمّم بشّار جمال، ويستعرضُ الكتاب جزءًا هامًّا من تراثنا الشعبيّ الزّاخر بثقافة شعبٍ مترسّخ في جذورِهِ الثّابتة وعبر الأجيال، وقد تناول مواضيع تشمل:

*رزنامة الأمثال الشّعبيّة للأعياد الدّينيّة، ولفصولِ السّنة، والشّهور، وحالة الطقس. *أيّام المَربعانيّة، والمستقرضات، والأيّام الخمسينيّة، وحكاية المُستقرضات، والأيّام الخمسينيّة، وقصّة أيّام سَعْد.

*أناشيد الاستسقاءُ في التّراثِ الشّعبيّ، ونشيد القديسة بربارة، وأهزوجة (مديحة) القدّيس جاورجيوس، وتَهاليل شعبيّة، وصَلاة قبْل النّوْم، ونشيد عَ بير زمزم.

*(30) أغنية ولعبة أطفال ويافعين تراثيّة.

*حزازير شعبيّة عامّة حول الطبيعة، والإنسان، وحيوانات، وطيور، وخضار، وحشرات، وحزازير لفظية سريعة تعجيزيّة، نكرّرها عدّة مرات!

هذا الإصدار جاء في الوقت الّذي أطلقت به وزارة الثقافة الفلسطينيّة، “يوم الثقافة الوطنيّة، في المدن والمحافظات الفلسطينيّة، وذلك في الثلث الأوّل من شهر آذار الحاليّ 2018، والّذي يُعمّق الوعي الجماهيريّ والشّعبيّ بأهمّيّة التّراث بمشتقّاته المختلفة.