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لا ل PKK ولا لتعاون مع أردوغان.؟

منذ أيام قليلة ماضية وبعد قيام ( الجيش ) والعصابات والمرتزقة و ( قروجي ) الجحوش الكوردية الأسلامية التركية الأردوغانية بسرقة ( البيض ) والدجاجات من مدينة ( عفرين ) الكوردية والكوردستانية والسورية الجغرافية والحدود الأدارية الحالية وأحتلالها بأسم ( الله ) ورسوله محمد وسورة الفتح القرآنية أو ما تسمى بغصن الزيتون والعكس هو الصح ب ( ريش ) الدجاجات وشعر المعزات وبقية المواد المسروقة وفقط………………..

قرأت وسمعت هنا وهناك وحسب ماهو موجود وأدناه ………

تركيا تقوم ببناء أكبر معسكر و مطار داخل حدود أقليم كوردستان و تستعد للهجوم على بشكل مفاجئ على سنجار

عن وجود ( أتفاق ) كوردي عراقي وحزب قومي و سياسي وعلماني وديمقراطي وجماهيري وكبير التأريخ والشعب وهو ( البارتي ) الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبقيادة ( البيشمه ركه ) الرئيس مسعود البارزاني ……………….

مع ( الذئب ) الماكر والنظام التركي الأسلامي العنصري ( أردوغان ) لضرب وطرد وضعف قيادات وقوات ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني التركي PKK الذين أستغلوا كل شئ ظلمآ وخيانة وتجحشآ وداعشآ ووووووووووووووفي ( كوردستان ) العراق وعامة وشنكال وبعد يوم 3 / 8 / 2014م وبالذات ولحد اليوم …………………

أختصارآ في ( النقد ) اللأذع وللجميع قررت أبداء رأي الشخصي الدائم حول هذه الأنباء الواردة والغير مؤكدة الصحة لي وشخصيآ سوى كل ما قيلت ويقال الآن ……………

1.لي شرف كبير أن أكون ( بيشمه ركه ) وعضو وكادر وسجين سياسي سابق وصاحب ( 4 ) شهداء من خيرة رجال عائلتي في صفوف وتنظيمات هذا الحزب ( البارتي ) وأعلاه ومنذ نعومة أظافري لعام 1970م ولحد اليوم والى الممات ……………..

أقصد بهذا التمديح الشخصي والنبذة القصيرة عن حياتي والرب يشهد أتقدم ب ( رفض ) ونقد شديد اللهجة وأية تعامل وتعاون ووووووووووووو ( عسكري ) وحربي مع هذا الذئب التركي أردوغان ونظامه العنصري وهم يحتلون ( كوردستان ) بحجة ضرب PKK ورغم كل شئ خطأ وأستغلال وأستعلاء من جانبهم بحق البارتي ومنذ عام 1991م ولحد اليوم……………….

العكس هو الصح وأعتبر هذا التعاون مع أردوغان ومن جانب ( جميع ) الكورد ومهما كانوا وسيكونون بمثابة ( الخيانة ) والخطأ القومي ووصمة عار والى الأبد…………..

نعم ياااااااااااااااااااااااااااااا أهلي وقومي وحزبي وقيادتي الحكيمة في ( البارتي ) مع الف والف الرجاء وأعلم ولست ……………….وأدرك مدى خوفكم من ( الأستغلال ) والأستعلاء والتكبر ووووووووووولن أقول ( الخيانة ) القومية ل PKK بحقكم وبدعم وهلهلة من PUK وكوران وبعض القيادات الكوردية الأسلامية في ( الأقليم ) وخارجها ولكن …………

2.وأخيرآ وليست آخرآ أتقدم ب ( الرجاء ) والطلب والأقتراح الأنساني والقومي والسياسي والعشائري ووووووووووووالى قيادة PKK المناضل وهو ( ترك ) أهل شنكال وشأنهم والخروج التكتيكي من منطقة جبل شنكال / سنجار وفورآ وقبل فوات ( الندم ) والأوان ووووووو ورغم كل شئ ومع تكرار ( الشكر ) والف والف الشكر والأمتنان لكم على كل ما قمتم به من أجل الأيزيديين الشنكاليين في ذلك اليوم ( 3 / 8 / 2014م ) الغدر والخيانة الوحشي الدموي الداعشي اللعين ولحد اليوم………..

لكن ويجب وأن تعلموا جيدآ ورجاء أن أخوتكم في ( القومية ) واللغة من الأيزيديين الشنكاليين سيتعرضون ومرة أخرى وأخرى الى ( الظلم ) والغدر والخيانة وسرقة دجاجاتهم وقتلهم وسبيهم من جانب ( الذئب ) التركي وقبله الثعلب الأميركي الماكر بسببكم هناك……

بير خدر الجيلكي

المانيا في 23.03.2018

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