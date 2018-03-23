“لوفتهانزا” و”الخطوط النمساوية” تستأنفان الرحلات إلى أربيل العراق.. الاثنين

أعنت شركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا” والخطوط الجوية النمساوية أنهما ستستأنفان الرحلات الجوية إلى مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، بداية من الاثنين القادم، بعد رفع قيود المجال الجوي.

وأفادت وكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، أنه من المتنظر أن تسير الخطوط الجوية النمساوية رحلة يومية بين فيينا وأربيل من الاثنين 26 مارس، فيما تتجه “لوفتهانزا” لتشغيل رحلات بين فرانكفورت وأربيل يومي السبت والثلاثاء، على أن تكون الرحلة الأولى يوم الثلاثاء 27 من الشهر الجاري.

وكانت العراق قد ذكرت أن المطارات في منطقة كردستان سيعاد فتحها أمام الرحلات الدولية، في الوقت الذي أكد فيه رئيس وزراء تركيا أن بلاده ستفتح أيضاً مجالها الجوي أمام الرحلات من وإلى أربيل.

وكشفت شركة فلاي دبي، أمس الخميس، عن استئنافها رحلاتها المنتظمة إلى مدينة أربيل العراقية.

وأشارت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، في وقت سابق، إلى أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها الجوية المجدولة بين عمان وكل من مدينتي أربيل والسليمانية بشمال العراق اعتباراً من مطلع أبريل المقبل.

ويأتي قرار استئناف الرحلات الجوية هذا في ضوء إعلان السلطات العراقية عن إعادة فتح مطاري المدينتين أمام حركة الملاحة الجوية، بعد أن كانت جميع شركات الطيران العاملة إلى أربيل والسليمانية قد علقت رحلاتها إليهما في 29 سبتمبر من عام 2017، بناءً على طلب السلطات العراقية، رداً على استفتاء بشأن إستقلال إقليم كردستان