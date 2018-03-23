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ماذا سيحدث في اقليم كوردستان غدا السبت؟

أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، بدء موجة جديدة من الامطار ابتداء من يوم غد السبت.
وقالت المديرية في بيان ان محافظات “اربيل، السليمانية، كركوك، دهوك” ستشهد امطار رعدية يوم غد السبت.
واضاف البيان “ان الامطار ستكون مصحوبة برياح ودرجات الحرارة الصغرى ستكون 13 درجة والعظمى 27 درجة في محافظة كركوك”.

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