مجلس بغداد : فتح اكثر من 80 % من الطرق المغلقة في العاصمة بجانبيها الكرخ والرصافة

اعلن عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، عن فتح اكثر من 80 بالمائة من الطرق المغلقة في العاصمة بجانبيها الكرخ والرصافة ورفع الحواجز الكونكريتية منها.وذكر المطلبي في تصريح صحفي ، مايزال هناك قرابة 20 بالمائة من الطرق المغلقة بالرغم من ان المجلس طالب عمليات بغداد باعادة فتحها جميعا ورفع الحواجز الكونكريتية عنها باستثناء المنطقة الخضراء.واضاف فيما يتعلق بالاختناقات المرورية فهي بسبب العدد الهائل من المركبات ونقاط التفتيش وقد تم رفع 150 نقطة تفتيش امنية من بغداد للتخفيف من حدة تلك الاختناقات.وتشهد العاصمة تحسنا بالملف الامنية بخاصة بعد القضاء على تنظيم داعش.

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