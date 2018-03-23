محافظ النجف يتحرك باموال سعودية !

من يقول ان السعودية ليس لديها يد في الفساد الاداري وفي شراء ذمم المسؤولين العراقيين واغراقهم باموال السحت لتوسيع نفوذها لمواجهة النفوذ الايراني فهو مخطأ .

السعودية تخطط منذ مجيئ سلمان وابنه الفاشل المراهق الى الحكم للسيطرة على العراق وبسط نفوذه وسط الشيعة بعد ان عجزت عن ذلك عبر الارهاب والقتل والتفجيرات والانتحاريين الذين كانوا اغلبهم سعوديين او من جنسيات عربية تحمل الفكر الوهابي السعودي يقتلون العراقيين من اجل ان يمهدوا الطريق لال سعود للسيطرة على العباد والبلاد وفرض القيم الوهابية كنهج للعراقيين بعد سقوط هبلهم الكبير صدام .

ولان شراء الذمم هو اسهل الطرق للسعودية لمد نفوذها في العراق فانها باشرت ومنذ فترة غير قصيرة بزرع عملاء لها في مفاصل الدولة وتخصيص المليارات لشراء ضعاف النفوس ومن يسهل ابتياعهم بالمال الحرام وهذه السياسة ليست بجديدة فقد تدارسوها وادركوا انها ناجحة تاريخيا ولهم في حكام بني امية المثل الاعلى عندما شروا ضمائر ولاة الامور واغدقوا على العساكر الاموال وكسبوا ولاءهم في مقابل ان يبيعوا شرفهم واخرتهم ويتورطوا في دماء اصحاب كربلاء ع وبالتالي يقتلو ابن بنت نبيهم ع ويذبحوه من الوريد الى الوريد ويسبوا نساءه .

محافظ النجف هو احدى العناصر التي يعمل على تحقيق اجندة ال سعود في البلاد عبر طرق مختلفة وله علاقات خفية مع مجموعة من الامراء السعوديين وهو الذي يسعى اليوم للتضييق على معايش أهل النجف وخنقهم في ارزاقهم تحت عناوين مشبوهة وحجج واهية بعد ان فشلت الاساليب الاخرى يستمد قدرته من منصبه وبعلاقاته مع الاحزاب الفاشلة والناهبة ومن تلك العناوين “تقليص عدد الزائرين” لان هؤلاء حسب زعمهم لن يستفيد فلس من وراءهم ولذلك يخطط من اجل ايجاد البديل الانفع لجيبه وجيوب رفقاءه في النهب والسرقة ولو كان على حساب القيم والمبدأ امن البلد .

فقد صرح في مقابلة تلفزيونية لاحددى القنوات ان النجف لن تتحمل هذا العدد الكبير من الزائرين ولن يجني فلسا واحدا من الزائرين وخاصة في الزايارات المليونية والاربعين !!

يعني الرجل يتصور ان النجف ملك ابيه وان الزائرين يزاحمونه في بيته لكي يمنعهم من الزيارة ويطلب حكومة بغداد ان تمنع الارقام الكبيرة من الزائرين !

حقا غريب موقفه وتحديدا في هذا الظرف وتزامنا مع الانباء التي تم تسريبها حول ترتيبات تقوم بها اطراف حزبية لزيارة ابرز المجرمين واحد االذين انغمست يديه وايادي حكام بلاده في دماء العراقيين وسببوا دمارا كبيرا في العراق ويتموا الملايين ورملو ايضا الملايين من النساء هو ابن سلمان ابن ال سعود ، هذه التصريحات والمواقف تكشف يوضوح بوجود علاقة بين محافظ النجف وبين اضلاع الحكم السعودي والامراء والاجهزة الامنية السعودية فهو يمهد الطريق ويهيئ الظروف لزيارة ابن سلمان ولربما احد شروط ال سعود هو التقليص من عدد الزوار وضرب شعائر الله تحت تلك العناوين المشبوهة ، وليس بعيدا ان يكون هذا المحافظ يتحرك باموال سعودية وخاصة بعد ان ترك السفير السعودي السابق السبهان خلفه برنامج متكامل لسوق العراق نحو الحضيرة السعودية وربطها باجندة ال سعود وتحقيق اهدافهم التي فشلوا فيها عبر التفجيرات والقاعدة وحلفائهم البعثيين واخيرا داعش .

لذلك يتطلب من العراقيين ان يتنبهوا لمخططات ال سعود وعملاءهم فهم ساهموا في احتلال ثلثي العراق من قبل داعش وهم من طبلوا لهؤلاء الدواعش لما احتلوا الموصل ووصفوا اجرامهم وارهابهم ب”ثورة العشائر” واليوم يتوددون لنا من اجل يحققوا بطريقة ناعمة مشروعهم الذي مازال قائما في تدمير العراق وليس اعماره وهناك للاسف مرتزقة ومن باعوا انفسهم للمال السعودي يساهمون في هذا المشروع ولا نستبعد ان يكون محافظ النجف احدهم من حيث يعلم او حتى لا يعلم !

جعفر علي ال حسن