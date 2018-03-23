محمد بن سلمان: الإخوان اخترقوا نظامنا التعليمي وسنقضي عليهم

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنّ عناصر من تنظيم الإخوان المسلمين اخترقت النظام التعليمي السعودي، مشدداً على أنه سيتم القضاء على عناصر هذه الجماعة في فترة قصيرة .وقال إنه لا توجد دولة تقبل أن يكون نظامها التعليمي مخترقاً من جماعة راديكالية، مشيراً إلى أنّ المواطن السعودي لطالما كان منفتحاً على وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا.

بن سلمان خلال حواره لبرنامج “60 دقيقة” بشبكة “سي بي إس” الأمريكية

وأضاف بن سلمان خلال حواره لبرنامج “60 دقيقة” بشبكة “سي بي إس” الأمريكية أنّ إيران ليست نداً للسعودية، مبيناً في الوقت ذاته أنها تؤوي الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة وهو ابن أسامة بن لادن، مشدداً على أنّ طهران تغلغلت في اليمن، وأنّ الميليشيات المسلحة هددت حدود المملكة.

ويستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن غداً الثلاثاء ولي العهد السعودي في لقاء سيتيح، كما قالت “فرانس 24” لترامب فرصة إدانة إيران مجدداً أمام ضيف مؤيد لهذا الخطاب، والبحث في إمكانية الاستفادة من التغييرات الكبيرة التي يخطط لها الأمير الشاب في المملكة.

وبعد عشرة أشهر من آخر لقاء جرى وجهاً لوجه بين ترامب والأمير محمد في الرياض، يتوقع أن يعمق الرئيس البالغ من العمر 71 عاماً العلاقة الدافئة أصلاً والودية مع ولي العهد السعودي الشاب (35 عاماً).

بن سلمان: يشبه هتلر بشكل كبير الذي أراد التوسع حينها

خامنئي “هتلر الجديد”

وعند سؤال مقدمة البرنامج، نورا اودونيل، عن وصف ولي العهد السعودي، للمرشد الإيراني علي خامنئي بـ”هتلر الجديد”، أوضح بن سلمان أنّ ذلك بسبب رغبته في التوسع وخلق مشروعه الخاص في الشرق الأوسط ما يشبه هتلر بشكل كبير الذي أراد التوسع حينها، مضيفاً أنّ العديد من الدول حول العالم وفي أوروبا لم يدركوا مدى خطورة هتلر قبل فوات الأوان، مؤكداً أنه لا يريد أن يرى الأحداث نفسها تتكرر في الشرق الأوسط.

ونفى الأمير محمد بن سلمان رغبة السعودية في الحصول على أية قنبلة نووية، وتابع قائلاً: “لكن بدون شك إذا طورت إيران واحدة، فإن السعودية ستتبعها في أسرع وقت ممكن”.

بن سلمان: لا توجد دولة تقبل أن يكون نظامها التعليمي مخترقاً من جماعة راديكالية مثل الإخوان المسلمين

ووصف الأمير محمد بن سلمان ما تقوم به الميليشيات الحوثية في اليمن بأنه “مؤلم”، موضحاً أنهم “يقتلون المدنيين ويمنعون مساعداتنا الإنسانية للشعب اليمني”، في حين أنّ إيران تلعب دوراً ضاراً وسلبياً في اليمن، إضافة إلى أنها “تحمي إرهابيين مطلوبين للعدالة وترفض تسليمهم.” وأضاف: “لا أتخيل أن تقبل الولايات المتحدة يوماً ما أن توجد مليشيا في المكسيك تطلق صواريخ على واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس، بينما يشاهد الأمريكيون هذه الصواريخ ولا يفعلون شيئاً”.

أسامة بن لادن

وعن أسامة بن لادن، قال ولي العهد السعودي، بحسب وكالات أنباء وصحف عربية وعالمية، إنه جنّد 15 سعودياً وأراد أن يصنع انشقاقاً بين الشرق والغرب وبين المملكة وأمريكا، وأن المملكة نجحت كثيراً خلال السنوات الأخيرة في معالجة الشرخ الذي خلقه بن لادن بينها وبين الغرب. وبيّن أنّ جيله عانى كثيراً من نموذج الإسلام المتطرف مابعد عام 1979.

وعن محاربة الفساد أكد بن سلمان أنّ الفكرة ليست جني الأموال، بل معاقبة المفسدين وإرسال رسالة بأنّ كل من يتورط في الفساد سيواجه القانون، مبيناً أن “الدولة حصلت على أكثر من 100 مليار دولار نتيجة تسوية مكافحة الفساد” .

الفكرة ليست جني الأموال، بل معاقبة المفسدين وحصلنا على أكثر من 100 مليار دولار نتيجة تسوية مكافحة الفساد

وفيما يتعلق بالمرأة بين ولي العهد السعودي أنّ المملكة قطعت شوطاً لمنح المرأة حقوقها ولم يبق الكثير، مضيفاً أنها تعمل حالياً على قانون مساواة راتب المرأة بالرجل.

الأمير محمد بن سلمان قال سنعلن للعالم ما نقوم به لمحاربة التطرف، مشيراً إلى أنّ أكبر التحديات أن يؤمن الناس بما نفعل، فالمملكة العربية السعودية الحقيقية هي ليست السعودية خلال الأربعين عاماً الأخيرة، بل السعودية في الخمسينيات والستينيات، قائلا: “قبل عام 1979 كنا نعيش حياة طبيعية وكانت النساء يقدن السيارات”.

بن سلمان: المملكة نجحت كثيراً خلال السنوات الأخيرة في معالجة الشرخ الذي خلقه بن لادن بينها وبين الغرب

هذا ما تعلمت من والدي

وعند سؤاله عما تعلمه من والده الملك سلمان بن عبدالعزيز، قال ولي العهد السعودي إنه تعلم منه العديد والعديد من الأشياء، مشيراً إلى أنّ والده يحب التاريخ للغاية وهو قارئ نهم في التاريخ، مضيفاً أنه كان يكلف أبناءه أسبوعياً بقراءة كتاب، وفي نهاية الأسبوع يسألهم عن محتوى الكتاب.

واستشهد الأمير محمد بن سلمان بالمقولة التي كان والده الملك سلمان دائماً يقولها: “إذا قرأت تاريخ ألف عام، ستصبح لديك خبرة ألف عام”.

ورداً على سؤال بأنه قد يحكم السعودية للخمسين عاماً المقبلة، قال الأمير محمد بن سلمان إن الله وحده يعلم كم من الوقت سيعيش وإذا كان سيعيش 50 عاماً أخرى أم لا، لكن إذا جرت الأمور على طبيعتها فهذا هو المتوقع، مضيفاً رداً على ما إذا كان هناك أي شيء سيوقفه عن فعل ذلك قائلاً: “الموت فقط”.