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مسعود بارزاني يطرح معادلة سياسية جديدة بين بغداد واربيل

اكد زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في حديث لصحيفة امريكية عدته مركزا للقرار السياسي الكوردستاني، ان من المهم تشكل معادلة سياسية جديدة على اسس المصالح المشتركة بين اربيل وبغداد.
وقال بارزاني في حديث لصحيفة نيويورك تايمز الامريكية واسعة الانتشار، انه يأمل ان تكون الخطوات الاخيرة التي اقدمت عليها الحكومة العراقية مساعدِة في تخلص ابناء الشعب الكوردستاني من الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشون فيها.
وتأتي تصريحات بارزاني في وقت حصل فيه تقارب بين اربيل وبغداد خصوصا بعد قيام الحكومة العراقية بالغاء تعليق الرحلات الدولية في مطارات اقليم كوردستان والتقدم الذي حصل في مسألة رواتب موظفي الاقليم وعدد من المسائل المعلقة الاخرى.

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