مصدر في المفوضية: 250 مرشحاً بانتظار قرارٍ نهائي يحسم مصير مشاركتهم في الانتخابات

فاد مصدر مطلع بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، بان هناك 250 مرشح نيابي في عموم البلاد بانتظار حسم مصيرهم اما المشاركة او الابعاد من الانتخابات المقبلة.

واخبر المصدر ان “هيئة المساءلة والعدالة منعت 250 مرشحاً من مختلف مناطق العراق من الدخول في السباق الانتخابي بعد اقل من شهرين على بدء العرس الانتخابي الذي يصادف في 12 ايار المقبل”.

ولفت الى ان “مفوضية الانتخابات تلقت اشعاراً من هيئة المساءلة والعدالة وقامت بابلاغ وكلاء الاحزاب والائتلافات السياسية لديها، بضرورة حسم امر هؤلاء المرشحين باسرع وقت ممكن، سواء بالبقاء في الانتخابات المقبلة مع جلب المستمسكات الرسمية التي تؤيد صحة موقفهم القانوني او الابعاد من الانتخابات وادخال مرشحين جدد غير مشمولين باجراءات المساءلة والعدالة”.