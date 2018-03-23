مطار السليمانية يردُّ على تركيا ويطالب أربيل وبغداد بموقف

عدّ مدير مطار السليمانية طاهر عبدالله يوم الجمعة اعادت الحكومة التركية تسيير الرحلات الجوية من والى مطار أربيل الدولي فقط أنه “قرار سياسي”، مطالبة حكومة إقليم كوردستان بان يكون لها موقف إزاء هذا الامر.

وقال عبدالله في تصريح لإذاعة “صوت أمريكا” قسم اللغة الكوردية اليوم، ان “قرار الحكومة التركية سياسي، وليس قانونيا او تقنيا”، واصفا إياه بانه “عقوبة لشعب كوردستان”.

وأضاف انه “اتصلنا بحكومة إقليم كوردستان ليكون لهم موقف من ذلك القرار”، مردفا بالقول “لا شك من انه يجب ان يكون لها موقف”.

وتابع عبدالله “ننتظر موقفا من الحكومة الاتحادية أيضا كون هذا الامر متعلق بسيادة العراق، موضوع سياسي وليس سياسيا او تقنيا”.

واعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم استئناف الرحلات الجوية الى اقليم كوردستان، وذلك بعد حظر فرضته سلطة الطيران العراق منذ خمسة اشهر.

وقال يلدرم في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الجمعة، انه “نعلن رفع الحظر الجوي المفروض على إقليم شمال العراق اعتبارا من اليوم”.

إلا ان رئيس الحكومة التركية قال ان بامكان الرحلات التجارية المدنية التوجه من تركيا وأوروبا إلى أربيل فقط ولن تتوجه أي رحلة جوية إلى السليمانية.

واتهم يلدريم السليمانية بمساعدة “الارهابيين” المعادين لتركيا، في اشارة الى حزب العمال الكوردستاني.

وكانت بغداد فرضت حظرا على تسيير الرحلات الدولية إلى مطارات أربيل والسليمانية في ايلول سبتمبر الماضي، ضمن إجراءات “عقابية” ضد كوردستان على خلفية استفتاء الاستقلال عن العراق.

ودخلت أربيل في مفاوضات شاقة مع بغداد خلال الأشهر الماضية في محاولة لإعادة العمل بالرحلات الدولية إلى المطارين، قبل ان تعلن بغداد الشهر الجاري رفع الحظر عن مطاري اربيل والسليمانية.