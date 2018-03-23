مفوضية الانتخابات تقرر الاستمرار بتوزيع البطاقة الالكترونية في الموصل وتأجيل التسجيل البايومتري

أعلنت مفوضية الانتخابات ، اليوم الخميس ، أنها مستمرة بتوزيع البطاقة الالكترونية للناخب في الموصل وتأجيل عملية التسجيل البايومتري .

وقال عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية كريم التميمي ، أن’ المفوضية اتخذت قراراً بالاستمرار بتوزيع بطاقات الناخب الالكترونية في الموصل وتأجيل عملية التسجيل البايومتري فيها’ ،

وأضاف التميمي ، أن’ استلام البطاقة بالانابة ستكون عن طريق رب الاسرة فقط’ ، مشيراً الى ، أن ‘اجراء المفوضية هذا يأتي من اجل تسهيل اجراءات استلام البطاقة الالكترونية للناخب وزيادة وتيرة العمل لتوزيع اكبر عدد ممكن للناخبين بغية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ‘ .

ومن الجدير بالذكر أن مفوضية الانتخابات بدأت بتوزيع بطاقة الناخب القصيرة الامد الى اهالي نينوى بعد ان تم طباعة بطاقات لهم بعد تحرير المدينة من ارهابيي داعش وتعليق البطاقات القديمة .