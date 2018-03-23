عدنان الظاهر آذار 2018

مناجاة الأم

ماذا لو لمْ تسكنْ بيتا

لم تأخذْ وَعْدا

لا بأسَ تعالي دفّيني

بَعْدكِ لا دِفءٌ لا ظِلٌّ في بيتٍ يؤيني

بيتاً كانَ وكُنّا

نتقاسمُ أقمارِ الليلِ سطوحا

حيثُ السطحُ نجومٌ تهوي نجماً نجماً صيفا

كنّا أعراساً وفتوحاً وضيوفا

كنّا أحطابَ الموقدِ للجيرانِ

مرّتْ دُنيانا رَهْوا

لا بأسَ تعالي

أُمّاهُ تعالي

بَعْدكِ كسرّتُ الدنيا خَزَفاً صلصالاً بَخْسا

لا أملٌ في شَفَقٍ يأتيني شَرّاقا

وغدا الناسخُ منسوخا

والنارُ تُهدّدُ آجُرّ الجدرانِ

لا شمعةَ ميلادٍ لا طبلٌ يزعقُ في ليلةِ عُرسِ

أينَ الجيرانُ وفي أمسٍ كانوا جيرانا ؟

صفّقتُ البيبانَ ومزّقتُ الأستارا

أنْ لا أحملَ طيفاً لبقايا من ظلِّ الأهلِ

أطفو فوقَ النجمةِ في الخطِّ الفاصلِ والنجمِ

أفقدُ إسمي حَرفاً فِعلاً وصْفا

أسألُهُ مَنْ هزَّ الكونَ وهدَّ الكوكبَ نصّاً مأساويّا

غابوا …

تركوا أصداءً جَمْعاً ـ أفرادا

أين الممشى والبرجُ الشاهقُ من عالٍ يهوي

يتهالكُ إعياءَ

يتنفسُّ جَمْرا

هل جازوا خطَّ شواظِ النارِ جزافا

أَوفوا كيلاً صاعاً صاعا ؟

تركوني …

جرواً يعوي

يطلبُ شيئاً من صدرِ الأمِّ

يخشى صوتا

يدنو منّي شيئاً شيئا

يعتوتمُ قبلَ نفوقِ مدارِ القرصِ الشمسي

الليلُ ثقيلُ الوطأةِ حتّى لو خفّفَ من وزني أطنانا

أخشاهُ زعيماً مفروضا

أتمرّدُ فيهِ ضدّاً في ضدِّ

أتقابلُ مرآةً مرآتا

أتعرّى لا أُخفي أوثانَ الأثوابِ

هذا ما أعطتْ أُمّي أصلا

ضربتْ ظهري كفّا

فطمتني قبلَ أوانِ فطامي

زارتني في سجني شدّتْ جُرحي.