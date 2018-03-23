وفد أميركي سيزور العراق لبحث نشر قوات البيشمركة في كركوك

من المقرر أن يقوم وفد اميركي بزيارة الى العراق قريبا لبحث إعادة إنتشار قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها الى جانب القوات الاتحادية.

وقال المتحدث بأسم العشائر العربية في محافظة نينوى مزاحم الحويت في تصريح صحفي اليوم (22 اذار 2018)، إن وفدا أميركيا سيزور أربيل وبغداد الأسبوع المقبل للاتفاق على إعادة نشر قوات البيشمركة في المناطق المتنازعة إلى جانب القوات الاتحادية، بحسب موقع سوا.

واضاف، ان “قوات البيشمركة “حافظت على المناطق عند تحريرها، وبعد انسحابها بالاتفاق مع حكومة بغداد وقعت جرائم بحق المدنيين”.

وأوضح ان ممثلين عن العشائر العربية التقوا مسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين لبحث الأوضاع في المناطق التي انسحبت منها تلك القوات.

وتوقع الحويت قرب إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين بغداد وأربيل بإشرف مستشارين أميركيين للتنسيق بين قوات البيشمركة والحكومة العراقية في المناطق المتنازع عليها.

وكانت القوات الاتحادية قد اعادت الانتشار في كركوك ومناطق اخرى متنتازع عليها في الـ 16 تشرين الاول 2017 بعد اجراء استفتاء كردستان في 25 ايلول 2017 وسط معارضة دولية واقليمية.

ودخلت قوات البيشمركة مدينة كركوك ومناطق اخرى متنازع عليها في محافظات ديالى ونينوى وديالى بعد انهيار الجيش العراقي وسيطرة مسلحي داعش على مناطق واسعة من شمال وغرب العراق منتصف عام 2014.

الجدير بالذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي كان قد اكد موافقة الحكومة الاتحادية على انتشار مفارز من قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها تحت اشراف القوات الاتحادية.

ا.ح