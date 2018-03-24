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إصابة 16 شخصاً بينهم أطفال بسقوط لعبة في أحد منتزهات البصرة

قالت دائرة صحة البصرة إن “16 طفلاً أصيبوا بجروح خفيفة ومتوسطة إثر سقوط لعبة بمدينة ألعاب في حدائق الأندلس وسط المحافظة”.

وأوضح مسؤول إعلام دائرة الصحة، علاء عيسى، أن “الإصابات وصلت إلى مستشفى الموانئ ومستشفى الفيحاء”، وأضاف أن “الحالات التي وصلت للمستشفى هي الآن في حالة استقرار”.

كما أفاد مصدر أمني “بسقوط عدد من الجرحى في إحدى مدن الألعاب وسط البصرة، إثر سقوط لعبة”، مشيراً إلى أن “الحادث وقع في مدينة للألعاب بمنطقة المعقل القريبة من مركز البصرة”.

من جانبه وجه محافظ البصرة، أسعد العيداني، بفتح تحقيق عاجل بحادث حدائق الأندلس لمعرفة الأسباب التي أدت لوقوعه.

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