((( اتباع الخليفة العثماني اردوغان من الدواعش ينتقمون من فرنسا لانها اوبخت تركيا على جراءمها في عفرين)))

بِسْم الله …….اقدم اللقطاء من سقط المتاع وخريجي الجريمة واللواط وتجارة المخدرات والفاشلين في حياتهم اليومية على ارتكاب جريمة بشعة في جنوب فرنسا وخاصة في مدينة (تريب) المسالمة والهادءة وكانت حجة أو ذريعة هذا الإرهابي الداعشي من اعوان الرءيس التركي اردوغان انه حزين على مايحدث في سوريا !!!!!والسوءال لهولاء الجهلة والمحششين لماذا لاتنتقم من بشار الأسد أو من الرءيس الروسي بوتين أو من ولي الفقيه الإيراني أو من رجب طيب اردوغان هؤلاء هم من ملطخة أيدهم بالقتل والتهجير والاجرام الغير الإنساني وهولاء هم يسخرون ويستهينون بالانسان السوري كل منهم يبرز عضلاته ودناءته وجبنه على المواطنين العزل .ماعلاقة فرنسا بمرتزقة اردوغان الذي يتلاعب بهم ويسلمهم للنظام السوري حسب مصالحه الشخصية ومصالح الدول الكبرى ، هل هذا جزاء ومعروف فرنسا التي فيها مايقارب عن ستة ملايين مسلم وعربي وافريقي هذا هو الولاء للجنسية الفرنسية التي أقسمت على حفظ أمنها واوتك انت وملايين الافارقة والاعراب؟؟ اثبتم إنكم شعب ناكر للجميل وانكم عبارة عن أناس حاقدين وفاشلين وساديين لان قتل أناس عزل هذه ليست رجولة بالعكس هذه قمة الجبن والخسة والحقارة.لكن هذا هو مفعول المخدرات الذي تتعاطون قبل ارتكاب اَي جريمة بشعة كالتي حدث الْيَوْمَ الجمعة في مدينة تريب الفرنسية، وهذا كان انتقام من الرئيس التركي على الحكومة الفرنسية لانها ادانت افعال تركيا الاجرامية ومرتزقتها من الدواعش مايسمون بالجيش اللا حر المرتزقة في عفوين كما ادانت فرنسا تركيا للعمليات الاستفزازية في البحر المتوسط قبالة قبرص اليونانية وتهديدها السفن الإيطالية التي تنقب عن الغاز ،فما كان من اردوغان إرسال هذه الرسالة الإرهابية لفرنسا . وتركيا معروفة باستهتارها بدماء الأبرياء وجريمة قتل مليون ارمني وقتل الكورد وقتل العلوين ليس جديد على هذه الدولة ااحقيرة تركيا..فرنسا واوربا ستنتصر على الاٍرهاب والارهابيين وسياتي يوم تركيا والسلطان العثماني رجب اردوغان سيدفع الثمن غاليا لكن حين ينتهون الدول العظمى من مخططهم سيرموك كما رموا غيرك لكن عاقبتك ستكون كارثية ………. حامد اسماعيل

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