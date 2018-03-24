اعتقال أفراد أخطر خلايا داعش في حوض الندا بديالى

اعلن قائد شرطة محافظة ديالى اللواء الركن جاسم السعدي، عن تفكيك واعتقال افراد احدى اخطر خلايا “داعش” في حوض الندا شرق بعقوبة، فيما اشار الى أن الشرطة حققت انجازات مهمة في انهاء خطر الخلايا النائمة.

وقال السعدي في تصريح له، إن “شرطة ديالى، وبجهد أمني نوعي، نجحت بتفكيك واعتقال اثنين من افراد اخطر خلايا تنظيم داعش في حوض الندا، (55 كم شرق بعقوبة)، متورطة بسلسلة من الجرائم والاعتداءات الارهابية”.

واضاف السعدي، أن “العمل جار لاعتقال بقية افراد الخلية”، مشيرا الى أن “الشرطة حققت انجازات مهمة في انهاء خطر الخلايا النائمة في ديالى من خلال الجهد الاستخباري الذي ساهم في ايقاع العديد من الشبكات الخطيرة لداعش في قبضة العدالة خلال الاشهر الماضية”.

وكانت الاجهزة الامنية في ديالى نجحت في تفكيك واعتقال العديد من افراد الشبكات والخلايا الخطيرة المرتبطة بداعش خلال الاشهر الماضية.