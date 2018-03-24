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الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن الاستيلاء على مدفع ثقيل يعود لتنظيم داعش

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة 20، اليوم الجمعة، أنه “وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكن رجالها من ضبط مدفع ثقيل من عيار 130 ملم روسي الصنع”.

وقالت المديرية، في بيان لها، إن “عصابات داعش الإرهابية كانت تستخدمه لإعاقة تقدم قواتنا المحررة للمناطق المغتصبة”.

وأضاف بيان المديرية أنه “تم العثور على مخبأ في أحد الأماكن على ضفاف نهر دجلة بمنطقة القيارة جنوبي الموصل”.

يذكر أنه على الرغم من القضاء على تنظيم داعش رسمياً في 9/12/2017، إلا أن خلايا التنظيم لا تزال نشطة في مناطق متفرقة من العراق، وتنفذ عمليات ضد القوات الأمنية العراقية بين الحين والآخر.

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