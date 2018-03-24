البرلمان الاوربي يستضيف مؤتمرا دوليا عن تمكين الكورد الفيليين

يستضيف البرلمان الاوربي، المؤتمر الدولي الثالث للكورد الفيليين الذي سيعقد في 12 من نيسان أبريل المقبل.

وبحسب بيان للمؤتمر الوطني الكوردستاني-KNK- فان الموضوع الأساسي لهذا المؤتمر سيتمحور بشأن التحدي المتمثل في كيفية تمكين المجتمع المحلي من الكورد الفيليين جنبا إلى جنب مع الأقليات الأخرى لتعزيز المسار التاريخي وصولا للتعايش السلمي في ظل الظروف جديدة، من إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية والثقافية الخاصة.

واضاف ان المؤتمر سيشهد حوارات وابحاث لاكادميين وسياسيين منهم، سعد الدين إبراهيم، الاكاديمية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، والبروفسور مارتن فون بروينيسن، جامعة أوترخت والبروفيسور توماس شميدنغر، القاضي علاء جواد حميد السعدي.

والفيليون هم جزء من القومية الكوردية. عاشوا لآلاف السنين على جانبي الحدود العراقية الإيرانية. يعشيون الان بشكل رئيس في المنطقة الممتدة من خانقين شمالا إلى العمارة جنوبا، في إيران يعيشون أساسا في محافظات إيلام وكرماشان.

ويتوزع الفيليون باعداد ليست بالقليلة بعواصم بغداد وطهران اضافة الى اقليم كوردستان، ولا توجد احصائية رسمية لاعدادهم.

وتعرض الفيليون ومنطقتهم الجغرافية لعمليات ابادة وتهجير جرت على مراحل في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم.