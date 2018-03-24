التقاعد العامة تصدر توضيحاً بشأن الغاء المكافآت التقاعدية ونهاية الخدمة

نفت هيئة التقاعد العامة يوم السبت ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء المكافآت التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، ان “هذا الكلام غير صحيح ونرجو عدم تداوله”، مضيفا ان “أحد الأشخاص السيئين كتب ما تقدم ونسبه الى الحكومة لغرض إثارة الرأي العام ضدها لأسباب سياسية”.

وأوضح البيان أن “المكافآت التقاعدية مقررة بموجب القانون”، منوها الى انه “تتم حاليا التهيئة لصرف مكافأة نهاية الخدمة الوجبة السادسة وحسب التسلسل والاقدمية”.

وأضاف البيان انه “سيتم صرف بقية الوجبات حال إقرار الموازنة وورود التمويل المالي لذلك اقتضى التنويه”.