الجبوري يدعو مجلس النواب لإقرار جملة قوانين

بعد ساعات من تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعداً لعقد جلسة البرلمان المقبلة، دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الأعضاء لحضور الجلسة من أجل إقرار جملة من القوانين المعدة للتصويت.

وقال مكتب الجبوري، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن الأخير “دعا أعضاء البرلمان الى حضور جلسة الثلاثاء المقبل، لاستكمال التشريعات والقوانين المهمة المعدة للتصويت”.

وأكد الجبوري، أن “مجلس النواب مستمر في أداء واجبه وتحمل مسؤولياته التي نص عليها الدستور والقانون حتى انتهاء دورته الحالية”.

وأوضح رئيس البرلمان أن “هناك العديد من القوانين المهمة المعدة للتصويت ومن الضروري استثمار ما تبقى من الدورة الحالية، بغية إقرارها وعدم ترحيلها الى الدورة المقبلة”.

وجاء تصريح الجبوري بعد بيان نشرته الدائرة البرلمانية قالت فيه إن “مجلس النواب سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسته الاعتيادية”.

وأضافت الدائرة، أن “الجلسة ستتضمن استكمال التصويت على القوانين التي تضمنتها جداول العمل”.

يذكر أن هيئة رئاسة البرلمان أجلت جلسة المجلس الاعتيادية التي كان من المقرر عقدها يوم الـ15 من آذار الحالي، الى إشعار آخر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وكان جدول أعمال الجلسة الاخيرة يتضمن 33 فقرة فيما يأتي أهمها:

التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية حول قيام وزارة المالية / مديرية الموازنة بالتعامل بانتقائية بين المحافظات في موضوع استحداث الدرجات الوظيفية في وزارة الكهرباء والوزارات الاخرى، والتصويت على صيغة قرار بإلزام مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في الحكومة الاتحادية التنسيق الكامل وتوحيد التعليمات والسياسيات الإدارية والمالية مع وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان.

كما كان من المقرر أن يتم التصويت على صيغة قرار بخصوص إلغاء قرار وزارة الصحة بإنهاء خدمات مجموعة من منتسبي صحة نينوى، والتصويت على قرار آخر بخصوص إلغاء الغرامة المالية على فقدان بطاقة الناخب الخاصة بالنازحين.فضلا عن ذلك كان من المقرر أن يتم التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون هيئة الإشراف القضائي، والتصـويت على مشــروع قانـــون فـك ارتباط دائـــرة إصــلاح الأحـداث مــــن وزارة العمل والشوؤن الاجتماعية وإلحاقهـا بـــوزارة العـــدل، والتصويت على مشروع قانون دمــج وإلغــاء الوزارات، والتصويت على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، والتصويت على مقترح قانون هيئة الإعلام والاتصالات.