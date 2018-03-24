الجيش التركي ينصب ثكنات عسكرية باقليم كوردستان

غداة إعلان بغداد رفضها تنفيذ الجيش التركي عمليات على الأراضي العراقية لملاحقة عناصر “حزب العمال الكوردستاني”، أعلن مسؤول في إقليم كوردستان أن الجيش التركي أقام ثكنات عسكرية ومواقع ثابتة داخل الإقليم.

وقال قائمقام قضاء سوران (شمال شرقي أربيل) كرمانج عزت، إن “الجيش التركي أقام عددا من الثكنات والمواقع العسكرية الثابتة في مناطق تابعة لناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران، والواقعة في المثلث الحدودي بين إقليم كوردستان وكل من إيران وتركيا.

وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية، أن “وحدات الجيش التركي كانت قد توغلت قبل أيام إلى عمق أراضي الإقليم في تلك المنطقة بعمق نحو 15 كيلومترا واستقرت فيها”.

وكان وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، قال إن بلاده ترفض رفضا قاطعا خرق القوات التركية للحدود العراقية، خلال استقباله وكيل وزارة الخارجية التركية أحمد يلدز، أول من أمس.

وشدد على ضرورة انسحاب القوات التركية من مدينة بعشيقة.

إلى ذلك، قال قائمقام قضاء جومان أحمد قادر، إن أربعة مدنيين لقوا حتفهم جراء القصف التركي صباح أمس، على مواقع ومقرات في قرى منطقة دولي باليان التابعة لقضاء جومان، وبالتحديد على قرية سركان.

وأضاف أن القصف التركي استهدف مواقع لمسلحي حزب العمال الكوردستاني، لكنه طال منازل مواطنين قرب تلك المواقع، وأوقع أربعة قتلى، وهم سياح جاءوا إلى منازلهم الصيفية في تلك المنطقة.

وبعد القصف، دعت حكومة إقليم كوردستان العراق، أمس العمال الكوردستاني، إلى إبعاد مقراته عن المناطق المدنية.