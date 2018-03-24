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الداخلية تعلن اعتقال 20 عنصرا من “داعش” في ايسر الموصل

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن اعتقال 20 عنصرا من “داعش” بينهم قيادي في ايسر الموصل.

وقال الناطق بإسم الداخلية بحسب بيان لمركز الاعلام الامني ، إن “شرطة نينوى تقوم بحملة تفتيش وتنفيذ اوامر قبض وفق معلومات استخباراتية تسفر عن القاء القبض على 20 عنصرا من عصابات داعش مطلوبين للقضاء وصادر بحقهم اوامر قبض وفق المادة ٤ \ ١ إرهاب أحدهم كان قيادي في عصابات داعش الأجرامية”.

وأضاف أنه “تم القبض عليهم في منطقة حي الإنتصار في الجانب الأيسر لمدينة الموصل”.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، في (10 تموز 2017) بيان النصر وتحرير الموصل من تنظيم “داعش” بالكامل.

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