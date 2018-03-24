السعدي يعلن نجاح خطة نوروز في كركوك ويخص الكورد والتركمان

اعلن قائد العمليات الخاصة الثانية ما يسمى “قائد خطة فرض القانون” اللواء الركن معن السعدي نجاح الخطة الامنية المطبقة في كركوك بمناسبة أعياد نوروز والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي.

وقال السعدي في بيان له ، انه “نقولها لاهلنا في كركوك والعراقيين كافه ان جهاز مكافحة الاٍرهاب والاجهزة الامنية الساندة اننا نجحنا بتطبيق وإتمام تنفيذ الخطة الامنية وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفاء بنوروز لجميع مواطنينا خاصة الاعزاء الكورد والتركمان”.

وقال ايضا ان “تطبيق الخطة وإعدادها الناجح اسهم في تأمين الاحتفال وعدم تسجيل اَي حادث في كركوك”.