السفير العراقي في القاهرة: المستثمرين الحقيقيين بمثابة القابضين على اغصان الزيتون

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

شهدت العاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت الرابع والعشرين من مارس 2018 الجاري انطلاق فعاليات مؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي، والذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تحت شعار ( الاستثمار العربي الأفريقي في ظل التنمية المستدامة ) برعاية الجامعة العربية .

واكدت رئيس الاتحاد المستثمرات العرب الدكتورة هدى يسى، بأن المؤتمر الذي سيستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة عدد كبير من ممثلي جمعيات سيدات الأعمال بالدول العربية والمستثمرين يستعرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأربع سنوات الماضية من قوانين استثمارية ومشروعات تنموية عملاقة وعرض الفرص الاستثمارية ذات العائد المميز بمصر.

وأضافت هدى يسى، أن المؤتمر يشكل فرصة لجذب الاستثمارات إلى السوق المصرى فى ظل وجود الأمن والأمان مع وجود جيش قوى للدولة، كما سيكون المؤتمر والمعرض المصاحب له بوابة للتجارة البينية العربية الأفريقية والتعاون الاستثمارى المشترك، حيث يتضمن معرضا خاصا لإعادة إعمار العراق بمشاركة كبار المسئولين من العراق، وأيضاً تخصيص جناح بالمعرض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المغذية للصناعات الكبرى، وزيارة بعض المدن الصناعية والمشروعات ذات الفرص المتاحة من حيث التمويل والشراكة، مؤكده أن المؤتمر سيشهد إقامة معرض دولى وورش عمل واجتماعات ثنائية وزيارات ميدانية للمدن الصناعية ورحلات سياحية في مصر

من جانبه أكد السفير حبيب الصدر سفير جمعهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية على اهمية مد جسور التعاون والتبادل بين الامم والحضارات خاصة بالمجالات التجارية والاستثمارية فضلا عن الثقافية، مؤكدا في هذا السياق ان المستثمرين الحقيقيين بمثابة القابضين على اغصان الزيتون في ظل جهود مواجهة اعتى ارهاب همجي شرس عرفته البشرية .

جاء ذلك في كلمة السفير العراقي في مصر امام الجلسة الافتتاحية ل ( المؤتمر العربي الافريقي ..في ظل التنمية المستدامة ) اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة والذي ينظمه الاتحاد العربي للمستثمرات بالتعاون مع الجامعة .

ولفت السفير العراقي الى ان ممثلي الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق وممثلي البنك المركزي المشاركين في المؤتمر سيستعرضون خلال اعمال المؤتمر والمعرض المصاحب له الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق والتسهيلات الممنوحة من حكومة الدكتور العبادي للمستثمرين مؤكدا على ترحيب بلاده بالاستثمارات الواعدة بعد الانتصار الكبير الذي حققه العراق على تنظيم داعش الارهابي ومرحبا في هذا السياق باسهام الشركات المصرية في عملية اعادة الاعمار ونقل تجربة مصر الناجحة وخبرة عمالتها لتشغل حيزا في خارطة اعمار العراق وتنمية الشراكات العراقية المصرية في المشروعات المختلفة .

وشدد السفير الصدر على ان العراق اليوم يدشن مرحلة فارقة وزاخرة بالاستقرار الامني والانتعاش الاقتصادي والوئام الاجتماعي وتوفر ثروات وامكانيات طبيعية وشبابية هائلة ودواع ملحة لاعادة الاعمار والتأهيل .

واكد الصدر اهمية المؤتمر لتعزيز التعاون العربي الافريقي للنهوض بالتنمية المستدامة ورسم ملامح واعدة لشراكة عربية افريقية للاخذ بشعوب المنطقتين للانفتاح والتطوير ومكافحة الارهاب .

ونوه الصدر باهمية مؤتمر اعادة الاعمار الذي استضافته الكويت مؤخرا وتعهد ب30 مليار دولار لافتا الى انه عكس للجميع رغبة المجتمع الدولي في دعم الجهود النهضوية بالعراق ودعم رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي لاعادة الاعمار في مرحلة ما بعد داعش والتصدي لبرابرة العصر

واوضح ان العراق لديه الاف الفرص الاستثمارية وتعهد بازالة العوائق والانتقال لاقتصاد السوق وتأهيل الانسان العراقي نفسيا وتربويا .