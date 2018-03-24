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الشرطة الاتحادية تعلن إعدام داعش لأسرى من عناصرها اختطفهم التنظيم باطراف الطوز

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية يوم السبت عن اقدام تنظيم داعش على اعدام عدد من عناصرها بعد ان اختطفهم بأطراف طوز خورماتو الى الجنوب من محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان لها اليوم ان “العدو الارهابي الجبان اقدم على قتل اسرانا الذين تم اختطافهم وهم عزل من السلاح وبعد ان عجز في مواجهة فرسان الشرطة الاتحادية مواجهة الرجال للرجال وانهزم امام صولاتهم البطولية في الموصل وتلعفر والشرقاط والحويجة لجأ الى عمليات الغدر والاعتداء على المدنيين والمنتسبين العزل من السلاح”.

وكان مصدر امني مسؤول قد افاد يوم الأربعاء ان اشتباكات “عنيفة” اندلعت بين عناصر تنظيم داعش، وقوات الشرطة الاتحادية في اطراف قضاء طوز خورماتو.

وقال المصدر ، ان عناصر التنظيم هاجموا في الساعات الأولى من فجر اليوم قوات الشرطة الاتحادية في قرية “الزركة” بأطراف الطوز، مبينا ان اشتباكات “عنيفة” دارات اسفرت عن قتلى وجرحى بين الجانبين.

وأضاف المصدر ان ما يقارب 10 عناصر من قوات الشرطة الاتحادية لم يتم العثور عليهم خلال الاشتباكات، مرجحا بأنه تم اسرهم من قبل التنظيم.

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