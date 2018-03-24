العبادي: هناك من يقود حملة ضد القطاع الخاص ويجب التصدي لها

حذر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الجمعة، من وجود حملة ضد القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة التصدي لها لأنها تستهدف كل الشرائح.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان بأن العبادي “بحث مع أعضاء اتحاد المقاولين العراقيين تذليل العقبات أمام عمل المقاولين والقطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد العراقي”.

وأضاف أنه “استمع إلى الصعوبات التي تواجه عمل شريحة المقاولين وتسريع الإجراءات للحصول على حقوقهم وخطط الاتحاد للنهوض بالقطاع الخاص”.

وأكد العبادي أن “هناك استحقاقات للمقاولين على الدولة وقد تم اعطاؤهم سندات خزينة لسد استحقاقاتهم”، مبيناً أننا “اتخذنا قرارات لصالح المقاولين مع اشتداد الأزمة المالية ونفقات الحرب لحرصنا على استمرار عملهم الذي يوفر فرص العمل للمواطنين ويدعم اقتصاد البلد”.

وتابع أن “الظروف التي مر بها البلد كانت صعبة جداً ولو سيطرت عصابات داعش الإرهابية على البلد لاصبحت كل الامور الباقية لا قيمة لها”، مشيراً إلى “أننا انتصرنا وخرجنا أقوى ونعمل على إعمار البلد وبنائه”.

ولفت إلى “أننا نقدر معاناة المقاولين وأن الضغوط التي يتعرضون لها كبيرة لان هنالك مستحقات لهم لدى الدولة ونعمل على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات بهذا الخصوص ونحتاج للتعاون لحل هذه الاشكالات”.

ومضى بالقول إن “هناك من يقود حملة ضد القطاع الخاص الذي يمثل شريحة كبيرة للمجتمع والذي يمثله الحدّاد والنجار والبنّاء وأصحاب المحال وغيرهم الكثير ويجب أن يتم التصدي لهذه الحملة التي تستهدف كل هذه الشرائح”.