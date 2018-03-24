العراق يحظر استيراد الاسماك المجمدة

أعلنت وزارة الزراعة الاتحادية يوم الجمعة عن حظر استيراد الأسماك المجمدة الى انحاء البلاد كافة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان اليوم، ان الوزارة منعت استيراد الاسماك المبردة من المنافذ الحدودية كافة وذلك لوجود وفرة في الانتاج المحلي والذي تأتي نتيجة للدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة لقطاع الثروة السمكية.

وأهاب المتحدث بملاكات المنافذ الحدودية كافة والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار من اجل حماية المنتج المحلي وخدمة لاقتصادنا الوطني.

يذكر ان الوزارة تراقب الاسواق المحلية عن كثب من خلال الروزنامة الزراعية والتي بموجبها يتم منع استيراد اي محصول او منتج موفر محليا وذلك من خلال ارسال كتاب الى وزارة التجارة /الشركة العامة للمعارض العراقية من اجل عدم منح اجازة استيراد للمحصول الممنوع استيراده، مؤكدا ان ما يتواجد في الاسواق المحلية من منتجات زراعية مستوردة هو دخولها بشكل غير قانوني .