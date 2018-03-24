العمال الكوردستاني ينسحب من شنگال

قالت الرئاسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمنظومة المجتع الكوردستاني KCK (المظلة التنظيمية لجميع المؤسسات والتنظيمات التابعة لحزب العمال الكوردستاني PKK)، في بيان، اليوم الجمعة، إنها قواتها تنسحب من شنگال «بعد ترسيخ الأمن والاستقرار» في القضاء.

واعتبر البيان، أن الإيزيديين قد نظموا أنفسهم خلال السنوات الأربع التي تلت تحرير شنگال من مسلحي داعش، وأنهم باتوا قادرين على حماية أنفسهم.

وأشار البيان إلى أن مقاتلي PKK قد «قاموا بواجبهم» في شنگال، وسينسحبون منها بالكامل «بطلب من الإيزيديين والحكومة العراقية».

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخراً بالهجوم على قضاء شنگال شمال غربي العراق، إن لم تقم الحكومة التركية بإخراج عناصر حزب العمال الكوردستاني PKK منه.

وحمّلت النائبة الإيزيدية في البرلمان العراقي ڤيان دخيل، يوم الأربعاء الماضي، «حكومتي بغداد وأنقرة المسؤولية التاريخية والإنسانية والأخلاقية في حال وقوع أي أذى على أهلنا في سنجار»، مشيرة إلى أن «العشرات من العوائل الإيزيدية بدأت تهرب من سنجار إلى بعض المناطق الاكثر أماناً، ومن المحتمل ازدياد أعداد هؤلاء الهاربين إلى عدد كبير يستحق توفير الدعم والمساعدات الإنسانية واللوجستية وغيرها».

ومنطقة شنگال / سنجار هي من المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، أوما تسمى بـ ‹المتنازع عليها› بين بغداد وأربيل.