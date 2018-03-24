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المالكي: سأمنح نفس المستوى من الثقة والرعاية لقائمتي دولة القانون والنصر

أعلن أمين عام حزب الدعوة ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أنه “سيتعامل مع قائمتي ائتلاف دولة القانون وائتلاف النصر بالمستوى نفسه من الثقة والرعاية”.

وقال نوري المالكي، في بيان صدر عن مكتبه، إنه “يعتقد أن التدبير الانتخابي الداخلي الذي قرره حزب الدعوة الإسلامية على أساس خوض الانتخابات البرلمانية بقائمتين تكمل إحداهما الأخرى”.

وأضاف المالكي أن “هذا ما يضمن نجاح (الدعاة) في مسعاهم الانتخابي، وانسيابية حركتهم للوصول الى أفضل النتائج، لما فيه مصلحة للإسلام والوطن و(الدعوة)”.

لافتاً إلى أنه “بهذا التدبير أسقطت حكمة (الدعاة) وخبرتهم رهانات الخصوم وبعض الفرقاء السياسيين بتحول الحوار الداخلي إلى انشطار في الحزب”.

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