المالكي: يجب أن لا يسمح بعرقلة المشاريع الخدمية لاغراض سياسية

أكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، اليوم الجمعة، على عدم السماح بتعطيل خدمات المواطن لحسابات سياسية، فيما اشار الى ضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة.

ودعا المالكي في بيان لمكتبه الى “عدم السماح بعرقلة المشاريع الخدمية التي تهم المواطن لاهداف وغايات سياسية”.

وقال المالكي، خلال لقائه وفدا من محافظة النجف، وفقا للبيان، ان “الشعب العراقي عانى كثيرا من قلة الخدمات بسبب تحديات المرحلة الراهنة، والتي كان جزء منها الحرب على الاٍرهاب وهو المناكفات السياسية التي تقوم بها بعض القوى السياسية لاهداف ونوايا معروفة”.

ولفت الى ان “الانتخابات أصبحت اليوم على مقربة منا لذلك يجب عد العدة للمشاركة، واختيار من هو الاقدر على تحمل المسؤولية والمضي في تشكيل حكومة قوية قادرة على اكمال عملية البناء والتقدم”، مشددا على “أهمية السعي لتحقيق الوفاق السياسي لضمان عدم العودة الى الماضي”.

وبين ان “المرحلة المقبلة مرحلة تفعيل قطاع الخدمات ومواصلة مسيرة البلاد التنموية، لتحقيق رفاه وسعادة الناس، لانها على رأس أولوياتنا”، مشيرا الى انه “ينبغي علينا جميعا مواصلة مسيرة العمل والعطاء متخذين الوطن وسعادة المواطن أولوية أساسية تنبثق منها الخطط كافة”.