الهجرة والمهجرين العراقية تتعهد بالتحقيق في توزيع أحد النواب سلات غذائية تحمل شعار الوزارة

تعهدت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الجمعة، 23 آذار، 2018، بالتحقيق في توزيع أحد نواب ائتلاف دولة القانون، سلات غذائية تحمل شعار الوزارة.

وأثار توزيع النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي فيصل الفياض، أمام مكتبه في منطقة الفضل، شرقي بغداد، سلات غذائية شعار وزارة الهجرة والمهجرين جدلاً كبيراً وتساؤلات بشأن كيفية السماح باستخدام المواد المخصصة للعوائل النازحة لتحقيق أغراض سياسية خاصة.

وأظهرت الصور تجمع المواطنين أمام مكتب الفياض لاستلام السلات الغذائية الموجودة في سيارات حمل كبيرة، حيث كان الفياض يشرف على عملية التوزيع.

من جانبه، قال مسؤول في وزارة الهجرة والمهجرين العراقية فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “الوزارة ستحقق في الأمر، للكشف عن ملابسات حصول النائب على السلات الغذائية المخصصة للنازحين، بغية منع تكرار هذه الحالات”.

يشار إلى أن العراق سيشهد في 12 أيار 2018 انتخابات تشريعية، ومع اقتراب هذا الموعد تحتدم المنافسة بين السياسيين يوماً بعد الآخر، وبات التجول في المناطق العراقية “المنسية” أو توزيع ما تجود به أيادي المسؤولين من أغطية وأقلام وسلات غذائية، بل حتى تعهدات تمليك أراضٍ وهمية عادةً لا تفارق المواسم الانتخابية، وسمة شائعة تتكرر من قبل المتنافسين لكسب أصوات الناخبين.