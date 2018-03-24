انتعاش حركة السياح العراقيين إلى إقليم كوردستان بعد فتح طريق دهوك – الموصل

بعد إعادة فتح الطريق الواصل بين محافظة دهوك في إقليم كوردستان ومدينة الموصل بمحافظة نينوى، ارتفعت وتيرة قدوم السياح إلى إقليم كوردستان بنسبة 100%، وحسب إحصائيات المديرية العامة للسياحة في دهوك، فإن العام الماضي شهد قدوم 30 ألف سائح، أما هذا العام فيتوقع أن يشهد قدوم 60 ألف سائح.

وكان الطريق الواصل بين دهوك والموصل قد أُغلق منذ عام 2014، فيما أعيد فتح الطريق مطلع الشهر الجاري أمام الحركة التجارية، وأصبح طريق الذهاب والإياب سالكاً بين المدينتين، كما بات بإمكان السياح التحرك بسهولة بين مناطق وسط العراق وإقليم كوردستان.

وازدادت وتيرة قدوم السياح إلى محافظة دهوك بنسبة 100%، واكتظت المنتجعات والمرافق السياحية بالزوار القادمين من وسط وجنوب العراق.

وفي هذا السياق قالت السائحة، سمر محمد، إن “هذا الطريق كان مغلقاً منذ 4 أعوام، وكنا محرومين من زيارة كوردستان، والحمد لله أن الطريق فُتح من جديد، فهذا أمر جيد للغاية”.

أما ناصر ياسر، وهو سائح آخر من أهالي مدينة الموصل، فقد كان محروماً من السياحة منذ 4 أعوام، ومع إعادة فتح الطريق الواصل بين دهوك والموصل، أصبح بمقدوره تعويض السنين الأربعة الماضية، والاستمتاع بالسياحة، حيث كانت أولى جولاته السياحية بعد طول انقطاع، إلى إقليم كوردستان للمشاركة في أعياد نوروز.

وتحدث ناصر، قائلاً: “بعد مجيء داعش إلى الموصل، تسببت الأحداث اللاحقة بإغلاق بعض الطرق، ومنذ ذلك الحين وإلى الآن، تعتبر هذه أول زيارة لي للإقليم ولمحافظة دهوك”.

ووفقاً لإحصائيات هيئة السياحة في إقليم كوردستان حتى تاريخ 20 آذار الجاري، فإن 76 ألف سائح قدموا إلى كوردستان، وخلال أعياد نوروز في العام الماضي، شهدت محافظة دهوك مجيء 30 ألف سائح، في حين تضاعف العدد إلى 60 ألفاً في العام الحالي.

من جانبه قال مسؤول الإعلام في مديرية السياحة بمنطقة “آميدي” في محافظة دهوك، حميد آميدي، إن “نسبة السياح ارتفعت كثيراً قياساً بالأعوام الماضية، ونحن من جهتنا نقدم كافة أشكال الدعم ونوفر الخدمات اللازمة”.

يذكر أن محافظا دهوك، فرهاد أتروشي، ونينوى، نوفل العاكوب، أعلنا يوم الاثنين 5/3/2018 عن إعادة فتح الطريق الرئيس الرابط بين دهوك ومدينة الموصل أمام حركة التجارة، بعد إغلاق دام حوالي 4 سنوات إثر سيطرة تنظيم داعش على الموصل، مما ساهم في إعادة الروح لحركة السياح العراقيين إلى إقليم كوردستان.

ترجمة وتحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم