ايران تدافع عن تواجدها في العراق: دول المنطقة ترفض الوصاية الغربية

أفاد رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني الايراني العميد أحمد وحيدي، اليوم السبت، بأن شعوب المنطقة لا تقبل الوصاية الغربية على منطقة غرب آسيا.

وقال وحيدي ان شعوب المنطقة لا تقبل الوصاية الغربية على منطقة غرب آسيا بأي شكل من الاشكال، مضيفاً “أعلنا بشكل دائم بأننا لن نقبل أي تحرك في سوريا والعراق من دون موافقة الحكومتين الشرعيتين في هذين البلدين”.

ونوه الى انه “لا يحق للأجانب التدخل في شؤون منطقة غرب آسيا”، مؤكداً أنه “ينبغي على الغرب ان يشكر ايران لانها اوقف وقمعت الارهاب في منطقة غرب آسيا الى حد كبير من خلال تواجدها في سوريا والعراق بالوقت المناسب”.

ولفت الى ان القدرة الدفاعية لبلاده هي قدرة لجميع الشعوب المسلمة والحرة، ولهذا السبب قدمت طهران الدعم الاستشاري بطلب من الحكومتين في سوريا والعراق.