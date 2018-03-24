Posted on by

ايران تدافع عن تواجدها في العراق: دول المنطقة ترفض الوصاية الغربية

أفاد رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني الايراني العميد أحمد وحيدي، اليوم السبت، بأن شعوب المنطقة لا تقبل الوصاية الغربية على منطقة غرب آسيا.

وقال وحيدي ان شعوب المنطقة لا تقبل الوصاية الغربية على منطقة غرب آسيا بأي شكل من الاشكال، مضيفاً “أعلنا بشكل دائم بأننا لن نقبل أي تحرك في سوريا والعراق من دون موافقة الحكومتين الشرعيتين في هذين البلدين”.

ونوه الى انه “لا يحق للأجانب التدخل في شؤون منطقة غرب آسيا”، مؤكداً أنه “ينبغي على الغرب ان يشكر ايران لانها اوقف وقمعت الارهاب في منطقة غرب آسيا الى حد كبير من خلال تواجدها في سوريا والعراق بالوقت المناسب”.

ولفت الى ان القدرة الدفاعية لبلاده هي قدرة لجميع الشعوب المسلمة والحرة، ولهذا السبب قدمت طهران الدعم الاستشاري بطلب من الحكومتين في سوريا والعراق.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close