بمشاركة العراق .. المستثمرات العرب تحقيق التعاون الاقتصادي يتيح فرصا واعدة للشباب وتقليل البطالة

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

اكد المشاركون في مؤتمر الاستثمار العربي الافريقي في ظل التنمية المستدامة الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت الرابع والعشرين من مارس 2018 الجاري في العاصمة المصرية القاهرة اهمية توسيع الاستثمارات العربية في القارة السمراء من اجل النهوض بالتنمية المنشودة ومكافحة البطالة والارهاب وتحقيق المصالح المشتركة

ودعت الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب الى تعزيز التعاون والاستثمارات العربية الافريقية المشتركة لتوحيد 760 مليون نسمة في الدول العربية والافريقية واحداث التغيير المنشود اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتحقيق التنمية المستدامة الحقيقية

واكدت الدكتورة يسى في كلمتها امام المؤتمر الذي انطلقت اعماله اليوم وينظمه الاتحاد بالتعاون مع الجامعة والمجلس القومي للمرأة في مصر بمشاركة عدد كبير من سيدات الاعمال من الدول العربية والافريقية ، أن تحقيق التعاون الاقتصادي يتيح فرصا واعدة للشباب وتقليل البطالة ، كما يشكل حماية للاوطان من الارهاب ، موضحة حرص الاتحاد على تعزيز الشراكات مع الدول الافريقية ومع اليايان ومع كوريا لدعم التنمية في افريقيا مشيرة في هذا الصدد الى اهمية الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد والهيئة العربية للتصنيع لترسيخ التعاون المشترك .

من جهتها اكدت رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي في كلمة وجهتها للمؤتمر مواصلة جهود المجلس لتعزيز دور المرأة المصرية وتفعيل استراتيجية التنمية المستدامة 2030

واوضحت ان المجلس وضع العديد من الاستراتيجيات في هذا الصدد ، لافتة الى اصدار وثيقة امان ل50 الف سيدة كدفعة اولى وذلك بالتعاون بين المجلس وهيئة الرقابة الادارية ووزارة الاوقاف .

ونوهت بالانجازات غير المسبوقة التي تحققت للمرأة المصرية على مدى الاربع سنوات الاخيرة حيث اصبح هناك 6 وزيرات بنسبة 20 بالمائة من تشكيل الحكومة ، وشغلت منصب مستشار الرئيس للامن القومي ، واول محافظ واول نائبة لمحافظ البنك المركزي والعديد من المناصب المهمة .

واوضحت مايا مرسي في كلمتها للمؤتمر ان المجلس عمل مؤخرا على توفير 79 الف مشروع تنموي للنهوض بالمرأة بينها مشروع الاقراض وتنمية جنوب الوادي وغيرها تعزيزا للنهوض بالمرأة.

من جهته اكد احمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية حرص مصر على تعزيز العلاقات مع الدول الافريقية ، داعيا لمواصلة الجهود من اجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الافريقي وتعظيم مشاركة المرإة

وقال ان استقرار الاقتصاد المصري يشكل ركيزة لاستقرار دول المنطقة ، لافتا الى ان استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة البينية 2020 تسعى لتحقيق نمو 8بالمائة والوصول بحجم التجارة الى 100 مليار دولار بحلول 2020، وتأسيس اقتصاد قوي وسن اطر قانونية وتوفير بنى تحتية

ونوه باصدار قانون تراخيص المنشآت الصناعية لتقليل فترة الحصول على التراخيص الى سبعة ايام

من جهته اكد وزير البيئة في كلمته التي القاها محمد شهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة اهتمام مصر بكافة قطاعاتها بتحقيق التنمية المستدامة وهو ما توليه وزارة البيئة والجهاز اهتماما خاصا وطنيا و اقليميا ودوليا خاصة في ظل التحديات التي تواجه الدول العربية والافريقية

وقال ان تعميق التعاون العربي الافريقي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة داعيا في هذا الاطار الى بلورة رؤية مبتكرة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني للعمل على الحد من الفقر والاهتمام بالتعليم والصحة وتوزيع الثروات كابرز اولويات المنطقة .

من جهته اكد السفير محمد الربيع الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية اهمية تضافر الجهود للنهوض بالتبادل التجاري العربي الافريقي وتعظيم الاستثمارات المشتركة ، داعيا لتوجيه الاستثمارات العربية الى القارة السمراء التي تتوسع بها حاليا الشركات الاجنبية للاستثمار وخلق فرص عمل لمواطنيها على حساب التواجد العربي

وشدد الربيع على ان الاستثمارات العربية هي الاولى بالاستثمار في افريقيا ، داعيا الى عقد مؤتمر استثماري موسع بمشاركة الحكومات ورجال الاعمال العرب والافارقة لاستعراض فرص التعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي الافريقي .

واكدت مريم الرميثي رئيس مجلس سيدات اعمال ابو ظبي اهمية المؤتمر من اجل تعزيز التعاون العربي الافريقي لخلق فرص عمل كريمة داعية لاستثمار الموارد الطبيعية والعمل على تحقيق التكامل المشترك والتحالف الاستراتيجي من اجل مستقبل واعد للمجتمع والاسرة .

واشارت الى ان الامارات تأتي في طليعة الدول المستثمرة في افريقيا ، مؤكدة ان الاستثمار في افريقيا ضروري وواجب .داعية الى تضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتبني خطط التنمية المستدامة وتحقيق المصالح العربية الافريقية المشتركة .