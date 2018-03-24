بمناسبة ذكرى ولادة الامام علي (ع)
بقلم / مجاهد منعثر منشد
كفاني عاشقاً لـــــــــــــــــمن ببطنَ الكعبة أُنجبا
وانشقَّ جــــــــــــــــــــــدار البيت لإمِّه كي يخرجا
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــلاكُ السَّما لمجيئه قد زغردتْ
فأضحى للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعالمينَ مناراً ومَعْلَما
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو نفسُ النبيِّ وصهرُه مُذ خلقا
وزيره ووصيّه كــــــــــــــــــلُّ الصفات به تجمَّعتْ
لـــــــــــــــقَّبه الرسولُ أميرَ المؤمنين درايـــــــــــــــــــةً
وبـــــــــــــــــــاب الشّرِّ (خيبرٌ) شاهدٌ عمّا صنعا
ولمــــــــــــــــرحبٍ بالسيف أَردى هامَهُ مُشطِراً
يعسوبُ دين الله وللغرِّ المحجلينَ صدى
أبــــــــــــــــــــــو ترابٍ والتربُ للعابدينَ مَسجدا
إنِّي خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادمٌ لعليٍّ وبحبهِ مولعٌ
كـــــــــــــــــــلُّ المُعسراتِ تنادي عليّاً ضيغما
صلّوا وسلِّموا عليــــــــــــــــــــــــــــــــه وآلهِ الـكُرَما