تحالف بين الجيش ومنظّمات الإغاثة يفضي إلى معالجة 1800 مصاب في الموصل

ترجمة: حامد أحمد

تحت الدمار الهائل الذي وقع في الموصل أثناء حكم تنظيم داعش وبعده العمليات العسكرية لتحرير المدينة سقط ما يقارب من 9 الى 11 ألف قتيل مدني مع جرح آلاف من المدنيين الآخرين.

الكثير من هؤلاء الجرحى خضعوا لعلاجات من جهات غير متوقعة أي ليس من قبل الوحدات العسكرية الطبية ولكن من قبل متطوعي طب طوارئ أتوا من مدينة نيويورك .

وبينما كانت استجابة الحكومة والجيش العراقي ضعيفة في التعامل مع الجرحى نسقت منظمة الصحة الدولية مع القوات الحكومية لتهيئة برنامج علاج الطوارئ السريع ضمن منطقة العمليات، وهذا يعتبر تعاوناً إنسانياً عسكرياً لم يسبق له مثيل على هذا النطاق. حيث ان أغلب كوادر المنظمات غير الحكومية قد يرفض الذهاب هناك لأسباب امنية، ولكن منظمة الصحة الدولية لجأت الى تنسيق ذلك مع القوات بتشكيل فرق خاصة تطوعية .

من جانب آخر كانت منظمة أطباء بلا حدود قد بقيت في مواقعها بعيدا عن مناطق القتال لتوفر خدمات صحية وراء خطوط القتال .

واستناداً لدراسة أعدها معهد جونز هوبكنز الاميركي، فان منظمة الصحة الدولية استطاعت عبر هذا البرنامج معالجة حالات طارئة إنسانية وصلت مابين 1500 الى 1800 حالة .وكانت معركة الموصل من أكبر العمليات العسكرية التي شهدها العراق منذ عام 2003 وإن منظمات المساعدات الإنسانية كانت تتوقع كبر حجم الازمة التي ستخلفها هذه المعركة .واستناداً لمعايير الخدمات الانسانية الدولية فان الجوانب الحكومية فشلت في تأدية واجباتها في هذا المجال اثناء المعارك حيث كان من المفترض تسخير أفضل الجهود لتوفير الحماية والعلاج للجرحى. ولكن هذا الامر ترك للمنظمات والقطاع الإنساني ليتولاه، ولهذا لجأت المنظمات الإنسانية التابعة للامم المتحدة الى التنسيق مع الجيش العراقي لتأمين هذا الجانب .

الأهوال التي تسبب بها تنظيم داعش هي التي أدت الى تقبل فكرة تحالف المنظمات الانسانية مع الجيش وتبني هدف “تحرير الموصل” وكان لتلك المنظمات ولجنة الصليب الاحمر الدولية الدور الكبير بإنجاح البرنامج وتوفير علاج طبي وإنساني للمدنيين في ساحات القتال .

ولم تدع معركة الموصل نهاية للاحتياجات والمعاناة في العراق وان المنظمات الانسانية التي ترغب بديمومة تواجدها لتقديم خدماتها للجميع في المناطق الساخنة لم تجد من يعينها .

وأشار مسح أجراه موقع (أيرن) الأخباري ان قليلاً من العراقيين في الموصل كانوا يخشون الذهاب الى المراكز الطبية العسكرية وأن 11% منهم عبّروا عن قلقهم للذهاب الى تلك المراكز لأسباب أمنية والحفاظ على سلامتهم. أما الذين تلقوا علاجات في هذه المراكز أبدوا نفس المخاوف .

وقال أحد المتطوعين في هذه المراكز: “إذا كنت تريد أن تكون قرب الخطوط الامامية فعليك ان تقبل بالتواجد العسكري، ولهذا نعتقد ان إنقاذ حياة شخص يعادل ثمن المخاطرة بتواجدنا في هذا المكان .”

 عن: موقع أيرن IRIN الأخباري