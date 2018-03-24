تراجع بصادرات النفط من جنوب العراق

أفادت بيانات ملاحية ومصدر بقطاع النفط أن صادرات النفط من جنوب العراق انخفضت بمقدار 70 ألف برميل يوميا هذا الشهر، بما يشير إلى أن ثاني أكبر منتج في أوبك يتجه صوب تصدير كميات أقل من شحنات الخام للشهر الثالث.

وتظهر بيانات الشحن التي تتابعها رويترز ومتابعة مستقلة لمصدر بالقطاع أن صادرات جنوب العراق بلغت نحو 3.36 مليون برميل يوميا في المتوسط في الواحد والعشرين يوما الأولى من مارس آذار مقارنة مع 3.43 مليون برميل يوميا في فبراير شباط.

وينبئ الانخفاض باستمرار غياب الإشارات على إمدادات إضافية تصل إلى السوق من العراق على الرغم من ارتفاع أسعار النفط هذا العام إلى 71 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014 بدعم من اتفاق تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج.