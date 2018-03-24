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تربية اربيل تصدر توضيحا حول “تظاهرات ومقاطعة المدرسين للدوام في المحافظة”

نفت المديرية العامة لتربية محافظة اربيل، اليوم السبت، ما اسمته الادعاءات التي اطلقها عدد من المؤسسات الاعلامية بشأن مقاطعة التدريس في المحافظة.

وجاء في بيان للمديرية ، ان “الادعاءات” التي اطلقها عدد من المؤسسات الاعلامية عن عمد بشأن مقاطعة الدراسة في محافظة اربيل بعيدة عن الحقيقة باي شكل من الاشكال”.

واضاف البيان ان “الشهر الوحيد الباقي من الدوام في الدراسة سيبقى فيه المعلمون والمدرسون مستمرين في الخدمة والتدريس”.

وجاء في قسم آخر من البيان ان المديرية تسعى من جانبها وعن طريق حكومة اقليم كوردستان الدفاع عن الحقوق والاستحقاقات المالية للمعلمين والمدرسين حسب الظروف المالية الموجودة في الاقليم.

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