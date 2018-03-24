تركيا تفتح أجواءها أمام الرحلات المباشرة إلى كوردستان

أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، أنها بصدد فتح أجواءها أمام الرحلات الجوية المباشرة إلى إقليم كوردستان.

وقال رئيس الوزراء التركي بينالي يلدرم، للصحفيين من أنقرة، قبل قليل، أن الأجواء التركية سيتم فتحها اعتباراً من مساء اليوم أمام الرحلات المباشرة إلى إقليم كوردستان.

وأوضح أن الطيران المدني والتجاري سيتوجه مباشرة من تركيا وأوروبا إلى إقليم كوردستان.

لكنه أشار إلى أن الرحلات ستكون باتجاه مطار أربيل الدولي، وأن المنع لا زال مستمراً فيما يتعلق بمطار السليمانية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حميد أكسوي قد أفاد في مؤتمر صحفي اليوم، أن أنقرة تدرس فتح الأجواء أمام الرحلات إلى إقليم كوردستان.

وبعد حظر دام قرابة ستة أشهر، كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن الأسبوع الماضي رفع الحظر عن الرحلات الدولية من وإلى مطارات الإقليم.