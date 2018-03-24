تشارك هانم داود فى معرض الأسكندرية الدولي للكتاب 2018

روايه قلوب مراهقه فى جناح اطلس للنشر

قلوب مراهقه رومانسيه حقيقيه فى عالم شفاف برىء جرىء،تعمل على اثاره جميع غرائزك وعواطفك وتجذبك صدق الأحاسيس لعالم الرومانسيه والواقع الجميل والمؤلم برشاقه الحوار بين الشخصيات بدون عقد ومخاوف ،حيث ترى مدى

تحمل العاشق والمغرم والمحب المراهق والمراهقه وكل عاشق فى أى سن كانت نظره المجتمع للعشاق،و الحب أنه انسان مستفز فارغ ويطبق عليه أقسى عقاب يظلمه ولا يلتفت لآهاته،ويجبره على كبت

مشاعره طالما أنها لا توجهه تبعا لرغبه المجتمع، ويحلل المجتمع ويبرر أرائه وتفكيره

ووجهات نظره بشتى الطرق والوسائل حتى لو فيها الاضرار بالعاشق الذى يحب

دون أن يسبب أى أذى لأى أحد من حوله،يصب المجتمع على

المحب ألوان العذاب وكأن العاشق ليس بانسان من قلب وروح واحساس، وكأن المحب هو سبب هوان البشر فى الكون

قضايا مسلم بها دون ابداء رأى من أى جهه ،ولامسموح للعاشق ابداء رأيه وكأنه من فصيل آخرنسيوا أنه انسان،يعذبه المجتمع من أجل وجهه نظر خائبه لهم ممكن أن

يضيع انسان برىء فيها معتمدين على التقاليد ويمكن أن تكون أرائهم بدافع الغل والغيره والأحقاد، قلوب مراهقه ترى وتسمع وتحس خفقات القلوب ونبض الحياه

وتشارك العاشق آهاته ودموعه ولوعته،تتفاعل معه وتهم أن تنقذه بكلمه برأى بتعصب ببكاء،قلوب ترتعش مع شهقات الحب،وقلوب تسعى تاره برشاقه وتاره بمزاج غائب لارضاءغرور بعض الأشخاص المتسلطه وأفكارهم السخيفه الباليه،

هانم داود