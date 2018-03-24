تشريعات دستوريّة لم تُنجز.. تحفّظات الأحزاب الشيعيّة تُرحِّل قانون مجلس الاتحاد إلى الدورة المقبلة

بغداد/ محمد صباح

أرجأ مجلس النواب تشريع قانون مجلس الاتحاد إلى الدورة البرلمانية المقبلة بعدما أبدت الاطراف الشيعية تحفظات على منح المجلس صلاحيات حقّ استخدام الفيتو ضد القرارات الصادرة عن الحكومة أو البرلمان التي تمس المحافظات.

واعتبر التحالف الوطني أن الظروف غير مهيأة في الوقت الراهن لتشريع هذا القانون الذي يمنح مجلس الاتحاد صلاحيات نقض وإعادة القوانين إلى مجلس النواب.

ويستعرض عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد في حديث لـ(المدى) الخلافات البرلمانية التي أخّرت إقرار قانون مجلس الاتحاد لأكثر من دورة برلمانية، متّهماً “جهات سياسية معينة معروفة بالوقوف وراء عملية تعطيل هذا التشريع”.

وتتخوّف الجهات المعترضة على تشريع قانون المجلس الاتحاد من منح المجلس صلاحيات تكون على حساب المركزية وتعزّز النظام الفيدرالي.

والفيدرالية شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيه مقسمة دستورياً بين حكومة مركزية (أو حكومة فيدرالية أو اتحادية)، ووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات)، ويكون كلا المستويين المذكورين معتمداً على الآخر ويتقاسمان السيادة في الدولة. أما في ما يخص الأقاليم والولايات فهي تعتبر وحدات دستورية لكل منها نظامها الأساس الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويكون وضع الحكم الذاتي للأقاليم، أو الجهات أو الولايات، منصوصا عليه في دستور الدولة بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة المركزية.

ومن المفترض أن يعمل مجلس الاتحاد على مراجعة كل القوانين التي يشرّعها مجلس النواب لتدقيقها وانسجامها مع النظام الفيدرالي، على أن لا تتقاطع هذه التشريعات مع الصلاحيات الممنوحة للمحافظات والأقاليم.

ويُلزم الدستور في مادته (65) مجلس النواب بإنشـــاء مجلــسٍ تشـــريعـــي يُدعى (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

ويبيّن سعيد أن “القوى الشيعية رفضت تمرير قانون مجلس الاتحاد وأخّرت إقراره في الدورة البرلمانية الحالية بعدما أبدت اعتراضاتها على الصلاحيات التي مُنحت لهذا المجلس بدعوى أنها ستكون على حساب صلاحيات مجلس النواب”.

وبعد إقراره سيعزّز مجلس الاتحاد اللامركزية في البلاد، وسيحمي الصلاحيات الاقتصادية والإدارية والأمنية الجديدة التي أقرها البرلمان للحكومات المحلية مؤخراً.

ويؤكد النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية أن “الاعتراضات البرلمانية كانت تتركز على كيفية منح صلاحيات لهذا المجلس من دون ذكرها في الدستور”، معرباً عن أمله بـ”إقرار هذا القانون المهم في الدورة البرلمانية المقبلة”.

وتنظم مسودة المشروع التي رحلت إلى الدورة البرلمانية المقبلة عملية اختيار أعضاء مجلس الاتحاد بإجراء انتخابات لهم كما هي الحال مع اختيار أعضاء المحافظات والبرلمان ،على أن يكون العدد ثابتاً ومحدّداً لكل محافظة بأربعة أعضاء.

ويحقّ لأعضاء مجلس الاتحاد الحضور إلى جلسات مجلس النواب لكن لا يحقّ لهم التصويت وإنما المناقشة فقط، كما يحقّ لرئيس مجلس النواب أن يدعو مجلس الاتحاد لمناقشة القوانين المهمة التي فيها خصوصية.

ومن أبرز صلاحيات مجلس الاتحاد أنه يمتلك حق النقض لبعض القوانين التي يراها غير مناسبة وإعادتها إلى المجلس لكن في حال استطاع مجلس النواب التصويت عليها بثلثي الأعضاء يكون القانون نافذاً ولا يمكن الطعن فيه.

وتعتبر قرارات هذا المجلس ملزمة للسلطات التشريعية والتنفيذية لأنه سيجبر الحكومة على تطبيق القوانين التي يُصدرها البرلمان من خلال مراقبته لعملها، لكنه لا يستطيع إقرار القوانين.

ونصّ دستور العراق الذي استفتي عليه عام 2005، على ان العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي.

وفضلاً عن المادة 65 من الدستور، نصت المادة 137 على أن “يؤجل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد أينما وردت في هذا الدستور إلى حين صدور قرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الأولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور”.

وأوصت المحكمة الاتحادية، مجلس النواب بمراعاة هاتين المادتين الدستوريتين وألزمته بإصدار قرار يشير إلى الإيذان بالتحضير لإعداد قانون مجلس الاتحادي وبموافقة ثلثي أعضائه ومن ثم عرضه للقراءة الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء، وهو ما جرى قبل شهور من العام الحالي.

وكانت المحكمة الاتحادية، قد أكدت في كانون الثاني لعام 2018 على ضرورة استكمال مكونات السلطة التشريعية بتشكيل مجلس الاتحاد، مبينة أن “الحكم جاء على إثر طلب من مجلس النواب بتفسير المادتين (65) و(137) من الدستور المتعلقتين بمجلس الاتحاد”.

وعلى وقع المخاوف من أن يؤدي تمرير مجلس الاتحاد الى فرض وصاية كاملة على حساب مجلس النواب، أجبرت الكتل السياسية التي رفضت مسودة القانون المطروح رئاسة البرلمان على سحبه من جدول أعمال الجلسات عام 2015.

وقبل أكثر من عشر سنوات أقرّ الدستور العراقي إنشاء برلمان بغرفتين، الأول مجلس النواب الذي يعمل بشكل طبيعي، والثاني مجلس الاتحاد بنحو 60 عضواً، والذي لم يتأسس بعد ولم يقر قانونه وظل مجمداً طوال أكثر من عقد.

ولخّص نواب اعتراضاتهم على مسودة القانون في وقتها، بأن القانون يمنح مجلس الاتحاد صلاحية الطعن في القوانين التي يشرّعها مجلس النواب، فضلاً عن عدم وجود نص يحدّد رئاسة السلطة التشريعية المكونة من المجلسين.

ومجلس الاتحاد، الذي يعد من أهم القوانين الخلافية ينتظر من مجلس النواب إقراره برغم الجدل الواسع بشأنه، سيكون بمثابة “مجلس شيوخ” عراقي يوازن عمل مجلس النواب، حيث سيمارس دوراً رقابياً على التشريعات وتنفيذها.

ويبرر التحالف الوطني تحفظه على إقرار قانون مجلس الاتحاد قائلا إن الظروف غير مهيأة في الوقت الراهن لتشريع هذا القانون.

وبيّن النائب رسول أبو حسنة في تصريح لـ(المدى) أن “كتل التحالف الوطني تصر على إجراء تعديلات على الدستور تتضمن الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الاتحاد”، مشدداً على ان “البعض يريد منح مجلس الاتحاد صلاحيات على حساب مجلس النواب”.

ويبدو أن جوهر الخلاف الدائر بين الكتل السياسية يتركّز حول المواد الدستورية 60 و61 و62 التي تمنح مجلس النواب اختصاصات حصرية قد تسلب منه بتشريع قانون مجلس الاتحاد من دون تعديله.

وتنص المادة (60) أولاً على أن: مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وان مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.

كما تنص المادة (61): على عدة فقرات أبرزها: تشريع القوانين الاتحادية. والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وانتخاب رئيس الجمهورية. وتنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وتنص المادة (62) أولاً: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره.

ثانياً ـ لمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات.

ويرى البعض أن الاختصاصات الممنوحة لمجلس النواب ليست حصرية ولا تمنع مجلس الاتحاد من ممارسة صلاحياته في التشريع والرقابة التي من شأنها المحافظة على التوازن ومصالح المحافظات والأقاليم أمام الأغلبية البرلمانية.

ويبيّن النائب رسول قائلا: “كان هناك إصرار من قبل القوى الكردية والسنّية على تمرير قانون مجلس الاتحادية خلال الدورة البرلمانية الحالية، إلا أن القوى الشيعية رفضت وتحفظت على تشريع هذا القانون ما لم يتم تعديل الدستور وتضمينه صلاحيات هذا المجلس”.