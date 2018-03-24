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تمثال كلكامش في مطار بغداد

أشادت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب ميسون الدملوجي يوم الجمعة بالتقنية العالية في عمل تمثال كلكامش للفنان عباس غريب الذي قام بنحته ونصبه في مطار بغداد الدولي.

وقالت الدملوجي في كملة لها أثناء مشاركتها في احتفالية إزاحة الستار عن التمثال ان “النصب يمثل واجهة مشرقة لبلاد الرافدين وللحضارة السومرية امام السياح والزائرين والوفود الاجنبية الداخلة للعراق مهد الحضارات والانطلاقات الأولى”.

ودعت الدملوجي “الحكومة وجميع السلطات الى تعزيز الاهتمام بالنصب والتماثيل وتصنيعها بالطرق الافضل من النواحي التقنية، والاهتمام بثروات العراق التراثية والحضارية لتبقى شاهداً ان ارض الرافدين هي مهد حضارات الاولين، وان اولى الكتابات والقصص والروايات الاسطورية قد خرجت من سومر وأكد وبابل أشور”.

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