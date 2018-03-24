تم عرض ملصق فیلم “سينما السعادة” في مهرجان فجر السينمائي الدولي

منصور جهانی ـ في هذا العام يتنافس 15 فیلما في قسم “سينما السعادة” لمهرجان “فجر السينمائي” الدولي السادس والثلاثين وهو عمل قدمه المصصم “حميدرضا بيدقي”.

تم إزاحة الستار عن ملصق قسم “سينما السعادة” التنافسي في مهرجان “فجر السينمائي” الدولي السادس والثلاثين FIFF حيث سيشارك في هذا القسم 15 فيلما روائيا طويلا و15 فيلما قصيرا بينها 12 فيلما أجنبيا وثلاثة أفلام إيرانية.

وستتنافس في القسم “سينما السعادة” لمهرجان “فجر السينمائي” الدولي السادس والثلاثين أفلام من كازاخستان وتركيا وايطاليا والصين وسلوفينيا وبلغاريا وافغانستان وكوريا وبريطانيا والمانيا ومصر وفرنسا والعراق وفلسطين وتايوان والهند وجورجيا وروسيا ولبنان.

وستستمر عملية التسجيل في هذا القسم حتى الأول من مارس القادم ، حيث سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للدول والأفلام المشاركة بعد هذا التاريخ.

وطبق إعلان المهرجان، على الأفلام المشاركة في قسم مسابقة “سينما السعادة” أن يكون عرضها الأول في آسيا الوسطى والشرق الأوسط.

أما بالنسبة للجنة التحكيم التي ستحكّم في قسم “سينما السعادة” التنافسي في مهرجان “فجر السينمائي” الدولي، فهي تتألف من خمسة حكام أجانب وحكمان إيرانيان.

وسيتم في هذا القسم منح جائزة “سيمرغ زرين” (العنقاء الذهبية) لصاحب أفضل فيلم، فضلا عن خمس جوائز أخرى هي عبارة عن خمس عنقاوات فضية ستقدم لأفضل مخرج، و أفضل سيناريو، وممثل، و ممثلة بالإضافة الى أفضل عمل فني في مجال التصوير والتحرير والموسيقىوتصميم الأزياء والديكور.

سيبدأ مهرجان “فجر السينمائي” العالمي الخامس والثلاثين فعالياته في 19 حتى 27 أبريل بإدارة المخرج الإيراني السيد “رضا ميركريمي” و بحضور المخرجين و الحكام و لمنتقدين و الإعلاميين و الضيوف من أنحاء العالم و في مختلف مستويات المنافسة و غير المنافسة؛ في قسم المنافسة “سينما السعادة” (السباق الدولي) للأفلام السينمائية الطويلة و الأفلام القصيرة، و يكون في غير المنافسة “واحة الشرق” (بانوراما سينما آسيا و الدول الإسلامية)، غير المنافسة كذلك “جام جهان نما” (مهرجان المهرجانات)، في القسم الوثائقي “تحت المجهر” و غير المنافسة عروض خاصة “أفلام عبر التاريخ”، و قسم “دارالفنون” (رحلة استعدادية) و هناك الإجتماعات الأكاديمية و الورش التعليمية تقام و “السوق العالمي للأفلام” في دورتها العشرين في برديس “جارسو” في طهران العاصمة.