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المجلس العربي في كركوك يدعو المفوضية لوقف التسجيل البايومتري وفتح مراكز بالمخيمات

دعا المجلس السياسي العربي في محافظة كركوك، السبت، مفوضية الانتخابات الى وقف التسجيل البايومتري لعدم وجود وقت كافي لتوزيع بطاقات الناخبين، فيما طالب بفتح مراكز انتخابية في مخيمات النازحين لضمان مشاركة جميع النازحين بالانتخابات.

وقال القيادي في المجلس ياسين العبيدي في حديث إن “على مفوضية الانتخابات الاعتماد على وصل الاستلام والتسليم في توزيع بطاقات الناخبين وتعليق اجراءات التسجيل البايومتري المطولة بالوقت وادخال البيانات في وقت لاحق لعدم بقاء الوقت الكافي لهذا الأمر”.

وأضاف العبيدي، “يجب فتح مراكز في مخيمات النزوح، واعادة فتح ونشر مراكز للاقتراع للمناطق التي تمر بظروف غير مستقرة لضمان مشاركة جميع النازحين بالانتخابات”، لافتا الى أن “على المفوضية اعتماد طريق التصويت للناخبين الذين فقدوا بطاقة الناخبين بسبب ظروف النزوح وغيرها من الامور التي مرت عليهم”.

وكان حزب “تركمان ايلي” في محافظة كركوك كشف، الخميس (22 اذار 2018)، عن وجود “خروق” بعمل مفوضية الانتخابات في المحافظة، موضحا أن المفوضية لم تسمح بمراقبة عملية منح بطاقات الناخبين وتمنح اكثر من بطاقة لشخص واحد.

يذكر ان محافظة كركوك لم تشهد انتخابات منذ ٢٠٠٥ لمجلس المحافظة بسبب عدم التوافق على قانون الانتخابات الموحد بين مكوناتها، ولم تتفق الكتل السياسية ونوابها على قانون لاجراء الانتخابات بالمحافظة.

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