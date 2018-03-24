احمد كاظم
من اين يستمد حرامي الجادرية قوته؟
اولا: من المال الحرام المنهوب بواسطة نوابه و وزرائه و سفرائه و المحافظين مثل محافظ البصرة الطبيب الهارب.
ثانيا: من (مقبوليته) عند اعداء الشيعة و قاتليهم داخل العراق و خارجه.
ثالثا: من نهب عقارات الدولة على راسها قصره الممتد من الجسر المعلق الى العرصات بطول 2كم و عرض اكم الى النهر دجلة.
رابعا: من دول الخليج الوهابي على راسها الكويت و السعودية.
خامسا: من تاكسي المطار بسعر 60 الف دينارا للنفر الواحد.
سادسا: من طائرات فلاي بغداد.
سابعا: من مكاتب الصيرفة التي يبيع فيها الدولار الذي يحصل عليه من بنك العلاق المركزي بسعر 1182 دينارا للدولار الواحد و يبيعه بسعر 1230 دينارا لدولار الواحد.
ثامنا: الله اعلم.
حرامي الجادرية يستمد قوته من المال الحرام
احمد كاظم