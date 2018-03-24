حرامي الجادرية يستمد قوته من المال الحرام

احمد كاظم

من اين يستمد حرامي الجادرية قوته؟

اولا: من المال الحرام المنهوب بواسطة نوابه و وزرائه و سفرائه و المحافظين مثل محافظ البصرة الطبيب الهارب.

ثانيا: من (مقبوليته) عند اعداء الشيعة و قاتليهم داخل العراق و خارجه.

ثالثا: من نهب عقارات الدولة على راسها قصره الممتد من الجسر المعلق الى العرصات بطول 2كم و عرض اكم الى النهر دجلة.

رابعا: من دول الخليج الوهابي على راسها الكويت و السعودية.

خامسا: من تاكسي المطار بسعر 60 الف دينارا للنفر الواحد.

سادسا: من طائرات فلاي بغداد.

سابعا: من مكاتب الصيرفة التي يبيع فيها الدولار الذي يحصل عليه من بنك العلاق المركزي بسعر 1182 دينارا للدولار الواحد و يبيعه بسعر 1230 دينارا لدولار الواحد.

ثامنا: الله اعلم.