محمد الشجيري

وقف حاملاً بطاقته الانتخابية مدققاً في اسماء التحالفات الانتخابية وما تضمه من احزاب وتيارات وتجمعات اسسها رعيان السياسة وبنظرة خاطفة لفت انتباهه اسم حزب البعرور الوطني وهو احد الاحزاب المؤسسة حديثا وضمن الجوقة التي تشكل عن ما يزيد عن ال٢٠٠ حزب وتيار لخوض انتخابات ايار ٢٠١٨.

اخذ جبار الگصاب نسخة دعائية للتعرف عن ماهية حزب البعرور الوطني ومؤسسه وبرنامجه الانتخابي وعن الوجوه الانتخابية التي سيقدمها لخوض السباق الانتخابي فكانت الصدمة كبيرة ولا تصدق عندما تبين ان ارحيم العلوان ابو الهوش هو مؤسس هذا الحزب بعد ان رفض حزب الحق الوطني وتيار الاصلاح الوطني وائتلاف الوطنية وحزب المطّال الوطني وبقية الاحزاب الوطنية انضمام ارحيم ابو الهوش مما حدا به الى تأسيس حزبه حزب البعرور الوطني وقد اختار اسم (( البعرور )) لعدم وجود الاسماء التي نفذت من السوق بسبب ال ٣٠٠ وشوية

حزب وتيار التي سجلت واعتمدت لدى مفوضية الانتخابات.

لقد قرر جبار الگصاب انتخاب ارحيم العلوان بعدما تبين له ان ارحيم مقبل على اكتساح السباق الانتخابي بسبب برنامجه الانتخابي البعروري الخالي من التعقيدات والارقام وجداول الكلف والمدة الزمنية والمنافع المرجوة لاعمار العراق واصلاحه ويدرك جيار الگصاب جيدا ان ارحبم العلوان رجل صادق في مسيرته العملية فلم يبيع يوماً لحم زمايل على انه لحم غنم او هوش ولم يخدع الناس عن ان لحومه عراقية المنشأ وهي في الاصل هندية او برازيلية لذلك يرى جبار ان ارحيم العلوان هو رجل المرحلة وقد قرر جبار الگصاب اعلام السفارة الامريكية في بغداد ورغبته في انتخاب ارحيم العلوان ابو الهوش مؤسس حزب البعرور الوطني.