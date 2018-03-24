داعش يُصعِّد عمليّات “الاصطياد الفردي” على أطراف المدن المحرُّرة

بغداد/ وائل نعمة

كان متوقعاً أن تزداد وتيرة الهجمات كلما اقتربنا من موعد الانتخابات حيث الوقت مثالي لخلط الاوراق وإخفاء الحقائق.

ومنذ شهر شباط الماضي ارتفعت بشكل ملحوظ وتيرة عمليات “الاصطياد الفردي” للقوات الامنية ونصب السيطرات الوهمية على الطرق الرئيسة، ما أدى الى قتل وجرح نحو 100 شخص بين مدنيين وعسكريين، كما هدّد تنظيم داعش باحتلال مدن في غرب الانبار وشرق ديالى بالاضافة الى كركوك، إذ جهز عشرات الانتحاريين.

وحدثت أغلب الهجمات في أطراف المدن، حيث ترمي قيادات العمليات المتعددة مسؤولية حماية المناطق التي تقع فيها الخروق على عاتق الاخرى، فيما سيطر التنظيم بشكل مؤقت على طرق مهمة في الانبار، ومحافظة ديالى، وجنوب كركوك.

ويفسّر مسؤولون أمنيون تصاعد هجمات داعش الى الصراع السياسي، وانشغال بعض القادة بالحملات الانتخابية، إضافة الى مشاكل قومية في بعض البلدات.

وحذر رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء الماضي، من محاولة داعش القيام بأعمال إرهابية مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية.

وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن “رفع الحظر دليل وقوف العالم مع العراق”، لافتاً الى أن “الدواعش يحاولون القيام بأعمال إرهابية وخاصة مع قرب الانتخابات”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة قد أعلن في تشرين الثاني 2017، القضاء على تنظيم داعش في العراق من الناحية العسكرية.

هجمات أطراف المدن

في الاسبوع الماضي، تمكن داعش من قتل وإصابة 21 شخصاً في سيطرة وهمية على طريق داقوق – الطوز في جنوب كركوك.

وقال الحشد الشعبي في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء الماضي، إن “مجموعة إرهابية مجرمة قامت، مساء اليوم، بنصب سيطرة وهمية على الطريق الرابط بين داقوق وطوزخورماتو”، وأضاف أن “العناصر الإجرامية تعرضت لعدد من السيارات ما ادى إلى مقتل ستة مدنيين وإصابة 15 آخرين بينهم أطفال”.

كما قالت مصادر في صلاح الدين، عقب الحادث إن أفراد عائلتين وسائق سيارة حمل سقطوا بين قتيل وجريح في سيطرة وهمية على طريق قضاء الطوز – داقوق، فيما أغلقت القوات الامنية الطريق بحثاً عن المهاجمين.

وكانت هذه الحادثة هي الثالثة على الطريق ذاته في غضون أسبوعين، حيث قتل وأصيب قبل ذلك بعدة أيام 15 شخصاً في حادثين منفصلين، في حاجز وهمي على الطريق في ليلة واحدة.

ويستغل داعش في تلك الحوادث المسافة بين الحواجز الامنية، حيث تبعد الواحدة عن الاخرى 25- 40 كم. وينفّذ التنظيم هجماته مرتدياً ملابس عسكرية ويستقل سيارات مشابهة للتي تملكها التشكيلات العسكرية المتعددة.

بالاضافة الى ذلك فإن تعدّد مصادر القرار في جنوب كركوك، ووجود أكثر من حاجز أمني يعود لفصائل مسلحة تابعة لجهات سياسية و إلى الحشد الشعبي يصعب السيطرة على الأمن.

وتقول المصادر الامنية لـ(المدى) ان عملية التدقيق في تلك السيطرات مزاجية، ويمكن العبور من دون تفتيش إذا أظهرتَ للمنتسبين بأنك مقرّب من الجهة التي ينتمي إليها.

وتذكر عمليات قتل المدنيين الاخيرة بحادثة السعدونية في جنوب كركوك في شباط الماضي، التي أسفرت عن مقتل 27 مقاتلا من الحشد الشعبي، في كمين نصبه داعش، لكنّ المصادر الأمنية تعتبر عملية نصب السيطرات الوهمية تطوراً خطيراً، خصوصاً أنها تشير إلى إمكانية تكرار تلك الحوادث بسبب الفوضى الامنية في كركوك ومحيطها.

وكانت (المدى) قد كشفت في الشهر الماضي، عن تقرير سرّي صادر عن شرطة كركوك، أشار الى استعداد داعش لتنفيذ “غزوة كركوك” بواسطة 120 انتحارياً وانغماسياً.

بدوره يؤكد مروان الجبارة، القيادي في حشد تكريت في اتصال مع (المدى)، أمس، ان “حوض حمرين”، الذي يضم المناطق الواقعة بين محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى، لم تمسك من قبل القوات الامنية حتى الآن.

وتقدر مساحة تلك المنطقة بنحو 50 كيلومترا مربعاً، وهي نهايات المدن في شمال شرق سامراء، شمال الضلوعية، شرق الدور، وجنوب غرب الحويجة.

ويصف الجبارة تلك المناطق بـ”النهايات السائبة” لثلاثة من قيادات العمليات، حيث ترمي قيادات صلاح الدين وسامراء ودجلة، مسؤولية حماية تلك الاماكن على عاتق بعضها بعضا.

إضافة الى ذلك تساعد التضاريس الصعبة في تلك المنطقة، وامتداد جبال حمرين من الفتحة، جنوب كركوك الى داخل الحدود الإيرانية في اختباء المسلحين.

ومؤخراً بدأ داعش يسحب الأنظار الى شرقي البلاد، حيث دلت تحركات مشبوهة وعمليات مسلحة مقابلة هناك على تواجد التنظيم قرب الحدود العراقية – الإيرانية.

وقُتل قبل أسبوعين خمسة عسكريين بينهم ضابطان أثناء مرور رتلهم العسكري بين بلدتي مندلي وبلدروز في شرقي ديالى بكمين نصبه مسلحون. وعقب الحادث قررت القيادة منع التجوال بعد حلول الظلام في طريق طويل يمتد لمئات الكليومترات من وسط ديالى الى الحدود مع إيران.

وبحسب مسؤولين، هناك نحو 79 مسلحاً يعيشون في مناطق وعرة ومشتركة بين ديالى وصلاح الدين، يتنقلون عبر الدرجات النارية، كما توقعوا تصاعد الهجمات في ديالى باستخدام انتحاريين إذا لم يُضبط الأمن هناك.

كما يكشف المسؤولون في ديالى عن وجود نحو 20 قرية مشتركة مع صلاح الدين، مازالت غير محررة، بالاضافة الى تحرك التنظيم في شريط حدودي طوله 50 كم قريباً من الحدود مع إيران.

الانشغال بالانتخابات

ويساعد عدم تحرير الحويجة، جنوب غرب كركوك، بشكل كامل المسلحين على التنقل، حيث يقول مروان الجبارة ان “المسلحين ذهبوا الى المستنقعات والجبال بعد عملية التحرير”. ويعتقد المسؤول في الحشد، ان سبب تصاعد الهجمات يعود الى “انشغال عدد من القيادات الامنية والسياسية بالتحضير إلى الانتخابات”.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد لمّح بعد حادثة السعدونية لمسؤولية الحشد عما جرى، حيث تستعد نحو 20 شخصية قيادية من الحشد لخوض الانتخابات.

وردّ هادي العامري، أمين منظمة بدر وزعيم تحالف الفتح على إشارت رئيس الوزراء، بأنّ “إعلام الحكومة تسرّع بإعلان نهاية داعش”.

ودفع انشغال الجميع بالانتخابات الى ترك مصير عدد كبير من أبناء العشائر في صلاح الدين، تمسك مناطق خطرة أمنياً، من دون ضمهم الى هيئة الحشد الشعبي.

ويقول الجبارة إن “هؤلاء المقاتلين يمسكون شريطا بطول 75 كم من الفتحة الى جسر الزركة، المقابل لجبال حمرين، لكنهم من دون رواتب او أسلحة من الحكومة”.

وتلك الجماعات تواجه مصاعب كثيرة، ولا يحصل القتلى والجرحى منهم على حقوق كالتي يتمع بها أقرانهم. ويصد هؤلاء المقاتلون هجمات متعددة من الجبل ومن مناطق رخوة في طوز خرماتو.

ويرى المسؤول في الحشد ان “الطوز” واحد من أبرز أسباب ظهور مفارز داعش في الفترة الاخيرة ونصب الكمائن.

وتشهد المنطقة صراعاً قومياً منذ أن قررت الحكومة في تشرين الاول الماضي، نشر القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها، فيما تسيطر قوات تركمانية هناك مقابل نزوح أغلب المواطنين الكرد.

كما ما تزال هناك 80 قرية في محيط الطوز وناحية آمرلي، شرق تكريت، لم يعد أهلها الاصليون إليها لأسباب أغلبها سياسية، حيث يعتقد مسؤولون أن الاهالي يجب أن يعودوا ليساهموا في مسك الارض.

إلى ذلك بدأت هجمات داعش تنتقل الى مناطق أخرى، حيث سجل في غرب الانبار الاسبوع الماضي، مقتل وإصابة نحو 20 شخصاً أغلبهم عسكريون في حادثين منفصلين، واحد في طريق طريبيل الذي أعلنت الحكومة أكثر من مرة تأمينه.

ويقول نعيم الكعود، رئيس اللجنة الامنية بالمحافظة في اتصال مع (المدى) أمس إن “الطريق غير مؤمّن، والجيش ينسحب بمجرد حلول المساء”.

وكان من المفترض أن تقوم شركة أميركية بحماية الطريق، لكنّ أسباباً سياسية واعتراضات من أطراف في الحشد، بحسب مسؤولين، منعت إبرام العقد مع الشركة على الرغم من عدم تأكيد الحكومة فسخ العقد.

وقتل وأصيب أربعة أشخاص الاسبوع الماضي، في طريق طريبيل في كمين نصبه داعش لعدد من حرس الحدود هناك، كما كانت قوة عسكرية قد تعرضت الى هجوم مسلح من جهات مجهولة، قبل ذلك الحادث بعدة ايام في جنوب شرق الرطبة مما تسبب في مقتل 7 وإصابة 7 آخرين من القوة.

ويؤكد الكعود أن الهجمات تحدث بشكل متكرر في تلك المناطق، حيث يعتقد أن داعش مازالت لديه القدرة على تنفيذ هجمات منطلقاً من الصحراء.

كذلك يقول رئيس اللجنة الامنية في الانبار إن “القطعات العسكرية غير كافية، ولدينا نقص بنحو 4 آلاف شرطي، بالاضافة الى أن داعش صعّد من هجماته في محاولة لتخريب الانتخابات”.