دعوة عربية وأفريقية لتفعيل قطاع الاستثمار في اطار دعم تطلعات الشعب العراقي

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

اكد الامين العام لجامعة الدول العربية السيد احمد ابو الغيط على اهمية الدور الذي يلعبه قطاع الاستثمار في دعم تطلعات الشعب العراقي ، بشأن اعادة اعمار وطنه بعد الهزيمة النكراء التي الحقها بالجماعات الارهابية ،

ةولفت ابو الغيط الى ان حضور العديد من المسؤولين عن ملف الاستثمار في العراق ومشاركتهم بالمؤتمر يشكل فرصة من اجل الوقوف على التسهيلات والامتيازات التي تقدمها جمهورية العراق للمستثمرين العرب والافارقة في هذا الاطار .

كما دعا الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط الى تضافر الجهود بين الفاعلين الاقتصاديين في اقريقيا والعالم العربي لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة ، والمساهمة في اعادة اعمار العراق الذي واجه تحديات حقيقية في مكافحة الارهاب والقضاء عليه ، وهو ماتسبب في الكثير من الخسائر في البنية التحتية.

جاء ذلك في كلمة ابو الغيط التي القتها نيابة عنه الدكتورة ندى العجيزي مدير ادارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية امام الجلسة الافتتاحية ل” مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الافريقي في ظل التنمية الشاملة المستدامة ” الذي انطلقت اعماله اليوم السبت الرابع والعشرين من مارس اذار 2018 في العاصمة المصرية القاهرة وينظمه اتحاد المستثمرات العرب بالتعاون مع الجامعة العربية .

واكد ابو الغيط اهمية الدور الذي يلعبه قطاع الاستثمار في دعم تطلعات الشعب العراقي ، بشأن اعادة اعمار وطنه بعد الهزيمة النكراء التي الحقها بالجماعات الارهابية ، لافتا الى ان حضور العديد من المسؤولين عن ملف الاستثمار في العراق ومشاركتهم بالمؤتمر يشكل فرصة من اجل الوقوف على التسهيلات والامتيازات التي تقدمها جمهورية العراق للمستثمرين العرب والافارقة في هذا الاطار .

واكد ابو الغيط اهمية المؤتمر الذي يأتي في توقيت بالغ الاهمية ويناقش ابعاد التجارة البينية بين افريقيا والعالم العربي ، مشددا على ان التجارة الدولية تعد قاطرة النمو الاقتصادي للدول بصفة عامة ، الا ان دولنا تعتبر من اقل الكيانات مساهمة في التجارة العالمية لان غالبية الصادرات من الدول العربية والافريقية تتمثل في موارد طبيعية وسلع اولية دون ادخال عملية انتاجية تضيف من قيمة للمنتج النهائي

ودعا ابو الغيط المستثمرين العرب والافارقة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في زيادة العائد من حجم الصادرات والدخل القومي وبما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ستساهم في مكافحة الارهاب .وشدد ابو الغيط على اهمية تعزيز التعاون العربي الافريقي لافتا الى ان محاور هذا المؤتمر تشمل كل محاور التنمية بدءا بالتنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام ، و اهمية اشراك القطاع الخاص في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانته كشريك استراتيجي ، انتهاء بدور التكتلات الاقتصادية الاقليمية في دعم تنفيذ اهداف التنمية المستدامة ، معتبرا ان هذه المحاور ستسهم في رسم ملامح التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في دول الاقليمين .